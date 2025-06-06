Ankara AYAŞ su kesintisi! 6-7 Haziran ASKİ Ayaş su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
ASKİ Ayaş su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 6 Haziran günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Ayaş ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 6 Haziran Ankara Ayaş su kesintisi saatleri...
Ayaş su kesintisi bilgileri paylaşıldı. ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 6 Haziran günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 6 Haziran Ankara su kesintisi saatleri...
AYAŞ SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 5.06.2025 14:30:00
Tamir Tarihi: 5.06.2025 19:00:00
Detay: Ayaş Gökler Mahallesi Tatlar Mevkinde oluşan Enerji-SA kaynaklı arıza nedeni ile su kesintisi uygulanacaktır.
Etkilenen Yerler: Ayaş Gökler