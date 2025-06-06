Ankara AYAŞ su kesintisi! 6-7 Haziran ASKİ Ayaş su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Ayaş su kesintisi bilgileri paylaşıldı. ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 6 Haziran günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 6 Haziran Ankara su kesintisi saatleri...

AYAŞ SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 5.06.2025 14:30:00

Tamir Tarihi: 5.06.2025 19:00:00

Detay: Ayaş Gökler Mahallesi Tatlar Mevkinde oluşan Enerji-SA kaynaklı arıza nedeni ile su kesintisi uygulanacaktır.

Etkilenen Yerler: Ayaş Gökler