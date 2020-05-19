ANKARA ATAK kokpitinden özel uçuşta canlı yayın-2
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ANKARA ATAK kokpitinden özel uçuşta canlı yayın-2

ATAK kokpitinden özel uçuşta canlı yayınTÜRK Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında ATAK helikopteri ile özel uçuş gerçekleştirdi.

ANKARA ATAK kokpitinden özel uçuşta canlı yayın-2
19.05.2020 16:47 | Son Güncelleme: 19.05.2020 16:47

ATAK kokpitinden özel uçuşta canlı yayın

TÜRK Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında ATAK helikopteri ile özel uçuş gerçekleştirdi. TUSAŞ'ın uçuş sırasında sosyal medya hesabından kokpitte yapılan canlı yayın, ilgiyle izlendi. TUSAŞ'ın Ankara Kahramankazan'daki tesislerinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla özel program hazırlandı. TUSAŞ pilotları Esra Öztürk ve Erdinç Özen, tesislerde ATAK helikopteri ile özel ucuş gerçekleştirmek ve bunun canlı yayınlanmasını sağlamak için bir araya geldi. Uçuş öncesi hazırlıklarını yapan Öztürk ve Özen, daha sonra TUSAŞ'ın sosyal paylaşım sitesi Instagram'daki hesabından canlı yayına başladı. Öztürk, uçuş öncesi "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'mız kutlu olsun. Başta cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı, şehitlerimizi ve gazilerimizi minnet ve saygıyla anıyorum. Sizlerle birlikte ATAK helikopterimizin kokpitinden ilk defa gerçekleştireceğimizin canlı yayın için oldukça heyecanlıyız" dedi.

Erdinç Özen de gençlere yerli ve milli helikopter olan ATAK içinden hitap edecek olmanın gurur ve heyecanını yaşadığını söyledi. 40 DAKİKA SÜRDÜ

Esra Öztürk, daha sonra canlı yayında kendilerine yöneltilen soruları cevaplayarak, ATAK helikopterinin özelliklerini anlattı. Ardından helikopterin içine geçen Öztürk ve Özen, yaklaşık 40 dakika uçuş gerçekleştirdi. Kokpitten gerçekleştirilen canlı yayın, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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