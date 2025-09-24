Ankara ASKİ su kesintisi! 24-25 Eylül Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 24 Eylül günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 24 Eylül Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 24 EYLÜL

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. ASKİ tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

BEYPAZARI

Arıza Tarihi: 24.09.2025 22:00:00

Tamir Tarihi: 25.09.2025 07:00:00

Detay: Sayın Abonelerimiz; Aşırı sulama ve kuraklık nedeniyle kuyularımızdaki debi sorunumuz devam etmektedir. Su tüketiminin ölçülü yapılması ve Sularımızın sınırlı olması nedeniyle ilave su kaynak çalışmalarımız devam etmektedir. Depo seviyelerinin düşmesi sebebiyle Su Kesintisi Uygulanacaktır. Tesislerimizde herhangi bir Arıza Yoktur. Anlayışınız ve sabrınız için teşekkür ederiz.

Etkilenen Yerler: Beypazarı ilçesi, İstiklal Mahallesi, Gazipaşa Mahallesi, Hacıkara Mahallesi, Başağaç Mahallesi, Kurtuluş, Mahallesi, Beytepe Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi, Yeşilağaç Mahallesi, Fasıl Mahallesi, Zafer Mahallesi, Ayvaşık mahallesi GENELİ Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

ALTINDAĞ

Arıza Tarihi: 24.09.2025 09:40:00

Tamir Tarihi: 24.09.2025 20:00:00

Detay: PLANSIZ SU KESİNTİSİ : Örnek mahallesi Etlik Caddesi İle Altındağ Caddesi köşe içme suyu şebeke hattında meydana gelen arıza sebebiyle plansız su kesintisi yapılmıştır. Vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz

Etkilenen Yerler: Ziraat mahallesi Örnek mahallesi ve Zübeyde Hanım mahallesi bir kısmı

ÇANKAYA

Arıza Tarihi: 25.09.2025 08:00:00

Tamir Tarihi: 25.09.2025 23:55:00

Detay: Başkanlığımız sorumluluğunda bulunan Ankara İli Çankaya İlçesi Kültür Mahallesi Libya Caddesi ile Olgunlar Caddesi köşe ve Kıbrıs Caddesi ile Dede Efendi Caddesi köşesinde içme suyu şebeke Ø500'lük çelik boru hattında arıza bakım onarım çalışması yapılacaktır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Çamlıtepe Mahallesi, Dilekler Mahallesi, Arka Topraklık Mahallesi, Topraklık Mahallesi, Ön Cebeci Mahallesi, Cebeci Mahallesi, Meşrutiyet Mahallesi, Kültür Mahallesi, Mimar Sinan Mahallesi, Zafertepe Mahallesi, Aşıkpaşa Mahallesi, Boztepe Mahallesi, Kocatepe Mahallesi, Orta İmrahor Mahallesi ve İmrahor Mahallesi. Mamak İlçesi:'' Türközü Mahallesi, Kutlu Mahallesi, Mutlu Mahallesi, Kazım Orbay Mahallesi alt kotları, Şehit Cengiz Topel Mahallesi alt kotları.