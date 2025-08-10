Ankara ASKİ su kesintisi! 10-11 Ağustos Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 10 Ağustos günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 10 Ağustos Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 10 AĞUSTOS

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. ASKİ tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

AYAŞ

Arıza Tarihi: 10.08.2025 11:30:00

Tamir Tarihi: 10.08.2025 17:00:00

Detay: Ayaş Çanıllı Mahallesi Ankara caddesi içerisinde doğalgaz müteahit firma çalışanları tarafından dağıtım şebeke hattına zarar verildiğinden dolayı su kesintisi uygulanacaktır.

Etkilenen Yerler: Ayaş Çanıllı Uluyol, Çiğdemci Mahalleleri.

POLATLI

Arıza Tarihi: 10.08.2025 12:45:00

Tamir Tarihi: 10.08.2025 17:00:00

Detay: Gülveren Mahallesi Akıncılar Caddesi üzerinde bulunan içme suyu dağıtım şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi uygulanmaktadır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Gülveren Mahallesi Bir Kısmı

KEÇİÖREN

Arıza Tarihi: 10.08.2025 13:00:00

Tamir Tarihi: 10.08.2025 22:00:00

Detay: Plansız su kesintisi Keçiören ilçesi p12 pompa istasyonunda enerji sağ kaynaklı meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi uygulanmaktadır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Sancaktepe Ufuktepe Kanuni Uyanış Şenlik Bademlik Atapark Osman Gazi Bağlum Şehit Kubilay Yükseltepe yayla esertepe ve Kuşcağız Mahalleleri

YENİMAHALLE

Arıza Tarihi: 10.08.2025 14:00:00

Tamir Tarihi: 10.08.2025 17:00:00

Detay: Plansız su kesintisi Keçiören ilçesi p12 pompa istasyonunda enerjisa kaynaklı meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi uygulanmaktadır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

---

Arıza Tarihi: 10.08.2025 14:00:00

Tamir Tarihi: 10.08.2025 16:00:00

Detay: Detay: YENİMAHALLE İLÇESİ OSTİM OSB MAH. 1263 SOKAK İÇERİSİNDE İÇME SUYU ŞEBEKE HATTINDA OLUŞAN ARIZA SEBEBİYLE PLANSIZ SU KESİNTİ YAPILMIŞTIR . SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.

Etkilenen Yerler: OSTİM OSB 1263 SOKAK VE CİVARI.

---

Arıza Tarihi: 10.08.2025 16:00:00

Tamir Tarihi: 10.08.2025 18:00:00

Detay: YENİMAHALLE İLÇESİ OSTİM OSB MAHALLESİ AHİ EVRAN CADDESİ İÇERİSİNDE İÇME SUYU ŞEBEKE HATTINDA OLUŞAN ARIZA SEBEBİYLE PLANSIZ SU KESİNTİ YAPILMIŞTIR . SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.

Etkilenen Yerler: OSTİM OSB AHİ EVRAN CADDESİ ÜST KOTLARI VE CİVARI