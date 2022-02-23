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Ankara Adliyesinde avukatların yemek ücretinde indirim yapıldı

AA, Tanju Özkaya - Güncel
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Ankara Adliyesinde avukatların yemek ücretinde indirim yapıldı

Ankara 2 No'lu Baro Başkanı Eyüphan Korkmaz, baronun girişimleri sonucu Ankara Adliyesinde avukatlara uygulanan 33 liralık yemek ücretinin 22 liraya indirildiğini açıkladı.

ANKARA (AA) - Ankara 2 No'lu Baro Başkanı Eyüphan Korkmaz, baronun girişimleri sonucu Ankara Adliyesinde avukatlara uygulanan 33 liralık yemek ücretinin 22 liraya indirildiğini açıkladı.

Korkmaz, AA muhabirine, Ankara Adliyesi Eğitim ve Sosyal İşler Müdürlüğünce yeni yıl yemek ücretlerinin güncellendiğini, bunun sonucunda avukatların ödeyeceği miktarın 33 lira olarak belirlendiğini söyledi.

Avukatların, personel ve misafirlere göre daha çok ücret ödemek zorunda bırakıldığını anlatan Korkmaz, baro yönetimi olarak bu durum karşısında sessiz kalmadıklarını ifade etti.

Bu kapsamda Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile görüştüklerini belirten Korkmaz, şöyle konuştu:

"Ankara 2 No'lu Baro Başkanlığı olarak, kurulduğumuz günden bu yana meslektaşlarımızın sesi olmak için çaba gösteriyoruz. Onların talebi doğrultusunda Adalet Bakanımızla yaptığımız görüşme sonucunda, yemek ücreti 22 liraya indirildi. Bu şekilde yemek ücretlerinin hakim ve savcılarla eş değer konuma çekilmesi hakkaniyetli bir yaklaşım olmuştur. Baromuzun ve meslektaşımızın talebine duyarlılık gösteren Sayın Bakanımıza da teşekkür ediyorum."

Başkan Korkmaz, avukatların daha iyi koşullarda mesleklerini icra edebilmesi için çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti.

AA / Tanju Özkaya - Güncel

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