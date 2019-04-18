Anjiyo Olan Sanatçı Orhan Gencebay'ın Sağlık Durumu Nasıl?
Sanatçı Orhan Gencebay, göğüs ağrısı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Sevim Emre, "Büyük badire atlattık" diyerek eşinin sağlık durumu hakkında bilgi verdi.
Şarkılarıyla ve filmleriyle hafızalarda yer edinen usta sanatçı Orhan Gencebay, hastaneye kaldırıldı. Gencebay'a, göğüs ağrısı nedeniyle kaldırıldığı hastanede stent takıldı.
Sevim Emre, sosyal medya hesabı Instagramdan eşinin sağlık durumunun iyi olduğunu anjiyo olarak stent takıldığını duyurdu.
"ANJİYO YAPILDI, 3 STENT TAKILDI"
Eşinin sağlık durumu hakkında açıklama yapan Sevim Emre, şunları söyledi: "Benim canlarım Orhan Babanız evet hastanede ama şükürler olsun yoğun bakımda değil. İki damara anjiyo yapıldı ve üç stent takıldı sağlık durumu gayet iyi emin ellerde. Telefonlarınıza geç dönüyorum, lütfen kusura bakmayın sevgiler teşekkürler güzel gönüllerinizden öpüyorum.
"BÜYÜK BADİRE ATLATTIK"
Şükürler Olsun Rabbime Sevenlerine yavrularına ve bana bağışladı anjio esnasında çok büyük bir badire atlattık Allah doktorlarımızdan razı olsun arayan soran tüm gönül dostlarımıza çok teşekkür ediyorum."
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Belki de atlatamamışsınızdır, sonradan komplikasyon falan olur, erken konuşma bence.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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eşine bak, orhana bak.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Eeee , yaşta kemale ermiş artık (74). . . Haliyle , motorda teklemeler başlayacak . Üstüne üslük , ani şok dalgaları ( Mazbata şoku ) gelince platin meme yaptı tabi ( eski yapım olunca platin var , yeni nesil araçlarda platin yok ) İki zımpara çeker bırakırlar (!) . . . Sayın KENCEBAY (gencebay ) , ne güzel adamdın , akillik senin neyine . . . Üzülme , oraya bana ne ben gitmem diye direten olmadı . Bugün platin , yarın karbüratör . Hopbaaaa ordasınCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Akıl adam hasta olurmu yaa.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Geçmiş olsun Orhan BabaCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır