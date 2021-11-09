Anıtkabir ziyaretleri 2021! Anıtkabir kaçta açılıyor kaçta kapanıyor?

Mustafa Kemal Atatürk'ün 83. yıldönümü dolayısıyla 10 Kasım'da saat 09:05'te Türkiye'de hayat duracak. Ulu önder Atatürk, saygı ve özlemle anılacak. Ankara Valiliği, korona nedeniyle 10 Kasım Atatürk'ü Anma Etkinlikleri'nin Anıtkabir'de kısıtlı katılımla gerçekleştirileceğini açıkladı. Peki 10 Kasım'da Anıtkabir kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Anıtkabir vatandaşların ziyaretlerine açık mı? detaylar haberimizde.

ANITKABİR KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

Anıtkabir, her gün belirli saatlerde açık oluyor. 1 Şubat - 14 Mayıs tarihleri arasında 09:00 - 16:00 saatleri arasında, 15 Mayıs - 31 Ekim tarihleri arasında 09:00- 17:00 saatleri arasında ve 1 Kasım - 31 Aralık tarihleri arasında 09:00 - 16:00 saatleri arasında ziyarete açık.