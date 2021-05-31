Anime çizgi film midir? Animeden uyarlanan diziler, filmler nelerdir? Hollywood'da anime rüzgarı!

Tüm dünyayı etkisi altına alan akımlardan biri olan anime, dikkat çekici yapımlarıyla büyük beğeni topluyor. Hollywood'un beğeni toplayan yapımlarında da gördüğümüz anime esintileri, pek çok yerde karşımıza çıkıyor. Peki, anime nedir? Anime çizgi film midir? Anime türleri nelerdir? Animeden uyarlanan filmler nelerdir? En güzel anime filmleri, çizgi filmleri ve yapımları haberimizde!

Anime çizgi film midir? sorusu sık sık tartışılan konuşulan konular arasında yer alıyor. Anime izleyicilerinin karşı karşıya kaldığı sorunun detaylarını ve anime hakkında merak edilenleri sizler için derledik. En güzel anime filmleri nelerdir? Gelişen sinema sektöründe öne çıkan yapımlardan olan animeler için ayrı kategoriler de bulunmaktadır. Peki anime nedir? Anime çizgi film midir? Anime türleri nelerdir? İşte öne çıkan anime filmleri!

ANİME NEDİR?

Filmlere, oyunlara uyarlanan; pek çok giyim parçasında gördüğümüz anime nedir? Animeye yeni başlayacak olanlar bu sorunun yanıtını sık sık araştırıyor. Anime kelimesi ilk defa Fransızcada "dessin anime" şeklinde kullanılmıştır. İngilizcede bu kelime "animation" olarak geçmektedir. Anime ise Japon menşeili ve Japonlara özgü kendine has üslupla çizilen yapımlara verilen addır. Animeler bir çizgi dizi veya uzun metrajlı filmler olabilir. Mangalardan uyarlanan animelerin dışında pek çok anime türü de vardır. Anime bir sanat filmi tadında da karşımıza çıkabilir; bir süper kahraman temalı yapım olarak da.

Anime, her yaş grubuna hitap eden altında derin hikayelerin bulunduğu bir türdür. Japon çizim sanatı olan anime sadece çocuklar için değildir. Bazı anime yapımlarının yaş sınırı olduğunu da fark etmişsinizdir.

ANİME ÇİZGİ FİLM MİDİR?

Çizgi filmler genel olarak daha genç kitleleri hedef alan aksiyon veya komedi ağırlıklı serilerdir.Çizgi film, Japon animesi çizgi filmlerden farklıdır. Her ikisi de canlandırılabilen karikatürler olsa da, anime genellikle karakterler için görsel olarak farklı özelliklere ve hareketi tasvir etmek için daha "sınırlı bir animasyon" stiline sahiptir.

Nereden bakarsanız bakın, anime bir çizgi filmdir. Çizgi film, çocuklara özel bir yapım değildir. Çizgi film, çizilen yapımlara verilen addır. Ana fark, bir animenin Batı'da Japon tarzı bir çizgi film olarak kabul edilmesidir. Birçok İngilizce sözlük, animeyi "Japon tarzı hareketli görüntü animasyonu" veya "Japonya'da geliştirilen bir animasyon stili" olarak tanımlar. Sonuç olarak Anime çizgi film değildir.



ANİME ÇOCUKLAR İÇİN UYGUN MUDUR?

Ölçülü olduğu sürece anime izlemek çocuklar için zararlı veya tehlikeli değildir. İçerik üzerinde ebeveyn kontrolü ve buna harcanan zaman ile anime, yaratıcılığı geliştirdiğini kanıtlıyor. Zararsız bir eğlence biçimi olarak hareket edilmesini sağlar ve hatta çocukları öğrenmeye teşvik eder.

ANİMEDEN UYARLANAN FİLMLER NELERDİR?

Animeden uyarlanan pek çok yapım bulunmaktadır. Ancak bunlar arasında en öne çıkanları görmek için bu videoya göz atabilirsiniz;

VİDEO İÇİN BURAYA TIKLAYABİLİRSİNİZ

ANİME NEDEN ÇOK POPÜLER?

Anime'nin zamana direnmesinin ve dünya çapında popülaritesinin artmasının ana nedenlerinden biri, izleyicileriyle birlikte büyüyen eşsiz yeteneğinden kaynaklanmaktadır. Anime, son yıllarda azalan Japon nüfusu nedeniyle denizaşırı ülkelerde daha popüler hale geldi ve bu da ihracat odaklı ticaretin artmasına neden oldu.

EN POPÜLER ANİME DİZİLERİ, FİLMLERİ

Death Note. Death Note en popüler ve en beğenilen anime yapım olarak karşımıza çıkmakta. Attack on Titan Fullmetal Alchemist: Brotherhood. Naruto Shippuden Naruto Dragon Ball Z Fairy Tail Sword Art Online One Piece Bleach Code Geass Hunter x Hunter Tokyo Ghoul Cowboy Bebop Fullmetal Alchemist

ANİME TÜRLERİ NELERDİR?

Anime ve Manga, özellikle tüm farklı Japonca Terimlerin etrafa saçıldığı yeni hayranlar için ezici olabilir. Uzun süredir anime hayranları Shonen ve Shoujo arasındaki farkı çok iyi biliyorlar, ancak yeni hayranlar için hepsine ayak uydurmak zor olabilir. Bazıları animenin kendisinin bir tür olduğunu düşünür, ancak anime bir ortamdır ve birçok türü olan bir animasyon alt kategorisidir. Anime, türleri manga ile paylaşır, çünkü anime'nin yaklaşık yüzde 40'ı orijinal bir manga serisinden uyarlanmıştır.

Farklı anime türleri olduğunu biliyor muydunuz? Animenin beş türü bulunuyor. Shonen, shojo, seinen, josei ve kodomomuke'dir. Her tür anime, belirli bir izleyici kitlesine odaklanır.

Shonen anime yapımları

Naruto

One Piece

Attack on Titan

Bleach

Full Metal Alchemist

Fairy Tail

Hunter x Hunter

Seinen anime yapımları

One Punch Man

Tokyo Ghoul

Steins;Gate

Ghost in the Shell

Berserk

Shoujo anime yapımları

Ouran High School Host Club

Maid Sama!

Vampire Knight

My Little Monster

Natusme's Book of Friends

Josei anime yapımları

Usagi Drop

Nodame Cantabile

Chihayafaru

Paradise Kiss

Kodomomuke anime yapımları

Pokemon

Doraemon

Digimon Adventure

Youkai Watch

Hamtaro

Chibi anime yapımları: Küçük çocuklar için hazırlanan bu anime türlerinde komedi unsuru ön plana çıkmaktadır. Bu animeler ise genellikle tv serisi sonunda çıkmaktadır.

Ecchi anime yapımları:Bu anime çeşitlerinde çıplaklık ve erotizm ön planda tutulur. Komedi ve erotizm dozu yüksek olan animeler komedi unsuru da barındırır.