Anıl Piyancı & Emrah Karakuyu Yürüyoruz Yana Yana şarkı sözleri nedir?

Etkileyici sesi, yazdığı şarkı sözleri ile büyük beğeni toplayan Anıl Piyancı ve Emrah Karakuyu Yürüyoruz Yan Yana şarkı sözleri nedir? Anıl Piyancı kimdir? Emrah Karakuyu kimdir?

Anıl Piyancı & Emrah Karakuyu Yürüyoruz Yana Yana şarkı sözleri nedir? Anı Piyancı kimdir? Emrah Karakuyu kimdir?

ANIL PİYANCI - EMRAH KARAKUYU YÜRÜYORUZ YAN YANA ŞARKI SÖZLERİ NEDİR?

Bu caddeler kara yağmurlar çöktü kahpe felek

Mahvedecek çıktım tek kurşunla gazetelere

Sahte demek güvendiğin dağlar dar gelecek

Kaç geceye bedel bu yalnızlık zaptedecek

Yürüyoruz yana yana ateşe

Yürüyoruz yana yana ateşe

Yürüyoruz yana yana ateşe

Yürüyoruz yürüyoruz yana yana ateşe

Yürüyoruz yana yana ateşe

Yürüyoruz yana yana ateşe

Yürüyoruz yana yana ateşe

Yürüyoruz yürüyoruz ateşe

Kafamın için kaos

Bir türlü yön veremem hayatıma

Bütün hataların bedeli ödüyorum tek tek

Diyorum hayat kısa

Hepimizin düşlerini yok edip de

Önümüze kuralları dayattılar

Sürekli sallanır şu kafam

Sanki içinde fay hattı var

Üzerine yürüyorum ateşin

Üzerine gömüyorum kadehi

Hissetmem acı falan

Kimse de acıtamaz

Sorunları yok edicem

Baş edip yaşadım 29 yılı ben acemi

Artık usta sayılırım alırım elime kaderi

Havada yalan umutlar

Sanırım birileri benimle kafa bulur bak

Peşime takılıyor kara bulutlar ama

Bu oyunu bozarım ben para bulunca

İnan ki kolay değil yara kurutmak

Bize yaşattığın acıları baba unutmak

Yine de son isteğim sana kurulmak

Belki bir gün anlarım ben de baba olunca

Bu caddeler kara yağmurlar çöktü kahpe felek

Mahvedecek çıktım tek kurşunla gazetelere

Sahte demek güvendiğin dağlar dar gelecek

Kaç geceye bedel bu yalnızlık zaptedecek

Yürüyoruz yana yana ateşe

Yürüyoruz yana yana ateşe

Yürüyoruz yana yana ateşe

Yürüyoruz yürüyoruz yana yana ateşe

Yürüyoruz yana yana ateşe

Yürüyoruz yana yana ateşe

Yürüyoruz yana yana ateşe

Yürüyoruz yürüyoruz ateşe

Canını yakıcak ateş

Yine de bile bile bile üzerine git

Hayatıma girip bozuyosa düzenimi

Derim ona güle güle bich

Güle güle git

Güle güle git

Güle güle ama dikkat et

Hepimiz bir gün güme gideriz

Sana küçük gelir hataların ama

Kimi hata yaşamını küle çevirir

Atılan adımlarını düşün

O suça karışmadan yarınlarını düşün

Düşün taşın karar ver

Düşün taşın karar ver

Ya da git yoluna bak hasımları süpür

Eline küte alıp kafatasını çürüt

Düşün taşın karar ver

Düşün taşın karar ver

Karanlık içinde yapılan o seçimler

Bizi tünelin çıkışında ki ışıklara götürür

Genelde paranın peşine takılı kafamız

Kör olana dek dikili sıfırlara gözümüz

Dünyanın her yeri bak sınıflara bölünür

Paranoyak bedenimde sıkıntıdan ölürüz

Ne kadar çabalarsa sonuç hep aynı

Önüne atılan o kırıntılar ödülün

Bu caddeler kara yağmurlar çöktü kahpe felek

Mahvedecek çıktım tek kurşunla gazetelere

Sahte demek güvendiğin dağlar dar gelecek

Kaç geceye bedel bu yalnızlık zaptedecek

Yürüyoruz yana yana ateşe

Yürüyoruz yana yana ateşe

Yürüyoruz yana yana ateşe

Yürüyoruz yürüyoruz yana yana ateşe

Yürüyoruz yana yana ateşe

Yürüyoruz yana yana ateşe

ANIL PİYANCI KİMDİR?

Varlıklı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Piyancı, şarkılarında İzmir'i hep ayrı bir yerde tutmuştur. Diğer rapçilerin aksine mahlas yani takma isim kullanmadan gerçek adı ile rap kariyerini sürdürmüştür. Rap'e olan ilgisi ergenlik yıllarında henüz 13-14 yaşındayken başlamış ve bu ilgi kısa sürede büyüyüp Piyancı'nın çalışmalarının doğmasını sağlamıştır. Varlıklı bir aileden gelmiş olmanın da etkisiyle 16 yaşında kendi yapım şirketi Yeşil Oda'yı kurmuş ve rap müzik çalışmalarını profesyonel bir şekilde sürdürmüştür.

2012 yılında Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasına Grogi ile katılmış ve Balerin isimli şarkısı ile ses getirmiştir. Yarışmada ikinci turda elenmiştir fakat sesini geniş kitlelere duyurarak farklı ve özgün üslubu ile rap müzik dünyasında yer edinmiştir. Profesyonel kariyerini sürdüren Piyancı yeni çalışmaları ile her geçen gün piyasada yerini daha da sağlamlaştırmaktadır.

Son olarak Zeynep Bastık ile yaptığı "Bırakman Doğru mu?" isimli düeti müzikseverlerden oldukça beğeni toplamayı başarmıştır.

EMRAH KARAKUYU KİMDİR?

Emrah Karakuyu, 12 Haziran 1985 Foça doğumludur. Çocukluk yılları İzmir'de geçen ünlü sanatçının küçük yaşlardan itibaren müziğe karşı yakın bir ilgisi olmuştur. 2007 yılında Anıl Piyancı ile tanışan Karakuyu bu dönemlerde kendini geliştirmek amacıyla batı tarzı müzikleri dinlemeye ve ruhunu keşfetmeye çalışmıştır. Aynı zamanda Türkiye'de underground rap müzikle kendini tanıtan birçok sanatçı ile tanışmış ve çalışmıştır.

Oğuz Baydar ve Anıl Piyancı ile birlikte bir solo albüm üzerinde çalışan Karakuyu aynı zamanda Celal Bayar Üniversite İşletme Bölümü'nü bitirmiştir.