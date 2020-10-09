Anıl Piyancı & Emrah Karakuyu Yürüyoruz Yana Yana şarkı sözleri nedir?
Etkileyici sesi, yazdığı şarkı sözleri ile büyük beğeni toplayan Anıl Piyancı ve Emrah Karakuyu Yürüyoruz Yan Yana şarkı sözleri nedir? Anıl Piyancı kimdir? Emrah Karakuyu kimdir?
Anıl Piyancı & Emrah Karakuyu Yürüyoruz Yana Yana şarkı sözleri nedir? Anı Piyancı kimdir? Emrah Karakuyu kimdir?
ANIL PİYANCI - EMRAH KARAKUYU YÜRÜYORUZ YAN YANA ŞARKI SÖZLERİ NEDİR?
Bu caddeler kara yağmurlar çöktü kahpe felek
Mahvedecek çıktım tek kurşunla gazetelere
Sahte demek güvendiğin dağlar dar gelecek
Kaç geceye bedel bu yalnızlık zaptedecek
Yürüyoruz yana yana ateşe
Yürüyoruz yana yana ateşe
Yürüyoruz yana yana ateşe
Yürüyoruz yürüyoruz yana yana ateşe
Yürüyoruz yana yana ateşe
Yürüyoruz yana yana ateşe
Yürüyoruz yana yana ateşe
Yürüyoruz yürüyoruz ateşe
Kafamın için kaos
Bir türlü yön veremem hayatıma
Bütün hataların bedeli ödüyorum tek tek
Diyorum hayat kısa
Hepimizin düşlerini yok edip de
Önümüze kuralları dayattılar
Sürekli sallanır şu kafam
Sanki içinde fay hattı var
Üzerine yürüyorum ateşin
Üzerine gömüyorum kadehi
Hissetmem acı falan
Kimse de acıtamaz
Sorunları yok edicem
Baş edip yaşadım 29 yılı ben acemi
Artık usta sayılırım alırım elime kaderi
Havada yalan umutlar
Sanırım birileri benimle kafa bulur bak
Peşime takılıyor kara bulutlar ama
Bu oyunu bozarım ben para bulunca
İnan ki kolay değil yara kurutmak
Bize yaşattığın acıları baba unutmak
Yine de son isteğim sana kurulmak
Belki bir gün anlarım ben de baba olunca
Bu caddeler kara yağmurlar çöktü kahpe felek
Mahvedecek çıktım tek kurşunla gazetelere
Sahte demek güvendiğin dağlar dar gelecek
Kaç geceye bedel bu yalnızlık zaptedecek
Yürüyoruz yana yana ateşe
Yürüyoruz yana yana ateşe
Yürüyoruz yana yana ateşe
Yürüyoruz yürüyoruz yana yana ateşe
Yürüyoruz yana yana ateşe
Yürüyoruz yana yana ateşe
Yürüyoruz yana yana ateşe
Yürüyoruz yürüyoruz ateşe
Canını yakıcak ateş
Yine de bile bile bile üzerine git
Hayatıma girip bozuyosa düzenimi
Derim ona güle güle bich
Güle güle git
Güle güle git
Güle güle ama dikkat et
Hepimiz bir gün güme gideriz
Sana küçük gelir hataların ama
Kimi hata yaşamını küle çevirir
Atılan adımlarını düşün
O suça karışmadan yarınlarını düşün
Düşün taşın karar ver
Düşün taşın karar ver
Ya da git yoluna bak hasımları süpür
Eline küte alıp kafatasını çürüt
Düşün taşın karar ver
Düşün taşın karar ver
Karanlık içinde yapılan o seçimler
Bizi tünelin çıkışında ki ışıklara götürür
Genelde paranın peşine takılı kafamız
Kör olana dek dikili sıfırlara gözümüz
Dünyanın her yeri bak sınıflara bölünür
Paranoyak bedenimde sıkıntıdan ölürüz
Ne kadar çabalarsa sonuç hep aynı
Önüne atılan o kırıntılar ödülün
Bu caddeler kara yağmurlar çöktü kahpe felek
Mahvedecek çıktım tek kurşunla gazetelere
Sahte demek güvendiğin dağlar dar gelecek
Kaç geceye bedel bu yalnızlık zaptedecek
Yürüyoruz yana yana ateşe
Yürüyoruz yana yana ateşe
Yürüyoruz yana yana ateşe
Yürüyoruz yürüyoruz yana yana ateşe
Yürüyoruz yana yana ateşe
Yürüyoruz yana yana ateşe
ANIL PİYANCI KİMDİR?
Varlıklı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Piyancı, şarkılarında İzmir'i hep ayrı bir yerde tutmuştur. Diğer rapçilerin aksine mahlas yani takma isim kullanmadan gerçek adı ile rap kariyerini sürdürmüştür. Rap'e olan ilgisi ergenlik yıllarında henüz 13-14 yaşındayken başlamış ve bu ilgi kısa sürede büyüyüp Piyancı'nın çalışmalarının doğmasını sağlamıştır. Varlıklı bir aileden gelmiş olmanın da etkisiyle 16 yaşında kendi yapım şirketi Yeşil Oda'yı kurmuş ve rap müzik çalışmalarını profesyonel bir şekilde sürdürmüştür.
2012 yılında Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasına Grogi ile katılmış ve Balerin isimli şarkısı ile ses getirmiştir. Yarışmada ikinci turda elenmiştir fakat sesini geniş kitlelere duyurarak farklı ve özgün üslubu ile rap müzik dünyasında yer edinmiştir. Profesyonel kariyerini sürdüren Piyancı yeni çalışmaları ile her geçen gün piyasada yerini daha da sağlamlaştırmaktadır.
Son olarak Zeynep Bastık ile yaptığı "Bırakman Doğru mu?" isimli düeti müzikseverlerden oldukça beğeni toplamayı başarmıştır.
EMRAH KARAKUYU KİMDİR?
Emrah Karakuyu, 12 Haziran 1985 Foça doğumludur. Çocukluk yılları İzmir'de geçen ünlü sanatçının küçük yaşlardan itibaren müziğe karşı yakın bir ilgisi olmuştur. 2007 yılında Anıl Piyancı ile tanışan Karakuyu bu dönemlerde kendini geliştirmek amacıyla batı tarzı müzikleri dinlemeye ve ruhunu keşfetmeye çalışmıştır. Aynı zamanda Türkiye'de underground rap müzikle kendini tanıtan birçok sanatçı ile tanışmış ve çalışmıştır.
Oğuz Baydar ve Anıl Piyancı ile birlikte bir solo albüm üzerinde çalışan Karakuyu aynı zamanda Celal Bayar Üniversite İşletme Bölümü'nü bitirmiştir.