Anıl İlter İkinci Kez Nikah Masasına Oturuyor

KOCAELİ (Snob Magazin) - Snob Magazin'de yer alan habere göre; Mahkum dizisinde 'Savcı Tahir' rolüyle büyük beğeni toplayan Anıl İlter, sevgilisiyle evlilik kararı aldıklarını açıkladı. Yakışıklı oyuncu, "Çok güzel giden bir ilişkimiz var. Henüz tarih almadık ama birlikteliğimizi evlilikle taçlandıracağız" diye konuştu.

2019 yılında 10 yıllık eşi İpek İlter'den boşanan ve bir kızı olan oyuncu Anıl İlter, ikinci kez nikah masasına oturacak.

Anıl İlter kimdir?

Anıl İlter kimdir, nereli, kaç yaşında; Anıl İlter 3 Nisan 1981'de İzmit'te dünyaya geldi. Türk oyuncu ve sunucu olan Anıl İlter, Kocaeli Üniversitesi Spor Akademisi mezunudur. Bir dönem profesyonel futbol oynamıştır. İlerleyen yıllarda sunuculuk ve oyunculuğa yönelmiştir.

İlter, önceleri reklam filminde oynamıştır. Kuşdili oyunculuk merkezinden oyunculuk eğitimi almıştır. Ece dizisi için MedYapım tarafından ilk profesyonel oyunculuk teklifi gelmiştir. 2010 yılında Sedat karakteri ile Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisine dahil olmuştur 2012 yılına kadar bu rolü üstlenmiştir. Kahireli Palas, Kavak Yelleri, Gece Gündüz, Ölümsüz Kahramanlar dizilerinde rol almıştır. 2014 yılında Üç Arkadaş dizisinde Mahir Türkmen karakterini canlandırmıştır. 2014 yılında Kızıl Elma dizisinde rol 2010 yılında Bir Avuç Deniz ve 2015 yılında Köstebekgiller: Perili Orman filmlerinde rol almıştır. Alabora, Ekmek Arası, FotoModo, Fazla Mesai, Cevap Sende gibi televizyon programlarının yanında birçok ünlü markanın özel programlarında sunuculuk yapmıştır. Şu sıralar kendi yapım firması olan Absürt Yapım'da yapımcılık yapmaktadır. Son olarak da Mahkum dizisiyle seyirci karşısına çıkmıştır.

2009 yılında İpek İlter ile evlenmiştir ve bu evlilikten Nil adında bir kızı vardır. Anıl İlter ile İpek İlter 2019 yılında evliliklerini noktaladı.

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