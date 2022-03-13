Aniden başlayan kar E-5'i beyaza bürüdü - Haberler

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Aniden başlayan kar E-5'i beyaza bürüdü

İhlas Haber Ajansı - Selim Bayraktar - Genel
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Aniden başlayan kar E-5'i beyaza bürüdü Cevizlibağ'da etkili olan kar yağışıyla E-5 beyaza büründü, araçlar güçlükle ilerledi İstanbul'da etkili olan kar yağışı aniden başlayanınca Cevizlibağ'daki E-5 karayolu aniden beyaza büründü.

İSTANBUL (İHA) - Aniden başlayan kar E-5'i beyaza bürüdü

Cevizlibağ'da etkili olan kar yağışıyla E-5 beyaza büründü, araçlar güçlükle ilerledi

İSTANBUL - İstanbul'da etkili olan kar yağışı aniden başlayanınca Cevizlibağ'daki E-5 karayolu aniden beyaza büründü. Kar nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü yolda araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

İstanbul'da günlerdir etkili olan kar yağışı pazar sabahı aralıklarla etkisini sürdürmeye devam diyor. Sabah saatlerinde ana arterlerin açık olduğu gözlenirken aniden bastıran kar yağışı sonrası E-5 karayolu tamamen beyaza büründü. Kar yağışıyla adeta göz gözü görmezken araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Metrobüs duraklarında vatandaşların da kar yağışı nedeniyle güçlükle yürüdüğü görüldü. Kar yağışı aralıklar etkisini sürdürüyor.

Aniden başlayan kar E-5'i beyaza bürüdü

Aniden başlayan kar E-5'i beyaza bürüdü

Aniden başlayan kar E-5'i beyaza bürüdü

Aniden başlayan kar E-5'i beyaza bürüdü

İhlas Haber Ajansı / Selim Bayraktar - Genel

Cevizlibağ, İstanbul, E 5, kar, Genel, Yerel, Haberler

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