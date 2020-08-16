Ani'nin fethinin 956. yıl dönümü kutlandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ani'nin fethinin 956. yıl dönümü kutlandı

Kars'ta, Büyük Selçuklu Devleti hükümdarı Sultan Alparslan'ın 16 Ağustos 1064'te Ani'yi fethinin 956. yıl dönümü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

16.08.2020 18:47 | Son Güncelleme: 16.08.2020 18:54

Kars'ta, Büyük Selçuklu Devleti hükümdarı Sultan Alparslan'ın 16 Ağustos 1064'te Ani'yi fethinin 956. yıl dönümü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Etkinlikler, Ani Ören Yeri'ndeki yürüyüşle başladı. Kur'an-ı Kerim tilavetinin yapıldığı program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Ani Ören Yeri Kazı Başkanı ve Kafkas Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Muhammet Arslan'ın moderatörlüğünde düzenlenen "956. Fetih Yılında Ani" panelinde, Kafkas Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hüseyin Doğan ile Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Alper Altın sunum yaptı.

Kars Vali Vekili Mehmet Zahid Doğu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Malazgirt Zaferi'nin elde edilmesinin taçlarının ve basamaklarının Ani'nin fethiyle başladığını söyledi.

Anadolu'nun kapılarının Sultan Alparslan tarafından açılışının ve fethin 956. yıl dönümünü kutladıklarını belirten Doğu, şunları ifade etti:

"Tabii gönül isterdi ki daha coşkulu bir kutlama yapalım ama maalesef hem dünyamızın hem de ülkemizin içinde bulunduğu pandemi sürecinden dolayı maske, mesafe ve hijyen kurallarına riayet ederek biraz daha dar kapsamlı anma yapıyoruz. Aslında 1064 yılında Sultan Alparslan tarafından Ani fethedilip sonrasında da hepimizin bildiği üzere 1071 yılında Malazgirt Zaferi elde ediliyor. Malazgirt Zaferi'nin elde edilmesinin taşları Ani'nin fethiyle başlıyor. Ani ile ilk kez Anadolu'ya giren ecdadımız, 1071 yılındaki Malazgirt Zaferi'yle de burada elde ettiği zaferi, kazanımı taçlandırmış oluyor."

Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu da Ani'nin özellikle Türk İslam tarihi açısından çok önemli bir dönüm noktası olduğuna dikkati çekerek, Orta Asya'dan Anadolu'ya geçiş sürecinde 1064'te Sultan Alparslan'ın bölgeyi fethetmesinin çok somut bir mihenk taşı olarak tarihte yer aldığını vurguladı.

Program sonrası katılımcılara fetih pilavı ikram edildi.

Ani'nin fethinin 956. yıl dönümü kutlandı

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Kayınbiraderinin aracından 83 bin lira çalan yenge kamerada tespit edildi 3. Sayfa
Kayınbiraderinin aracından 83 bin lira çalan yenge kamerada tespit edildi
Evlat dehşeti! Babasını vurdu, araya girmek isteyen babaannesinin canına kıydı 3. Sayfa
Evlat dehşeti! Babasını vurdu, araya girmek isteyen babaannesinin canına kıydı
Bakan Koca, 83 milyona koronavirüsle mücadele etme çağrısında bulundu Sağlık
Bakan Koca, 83 milyona koronavirüsle mücadele etme çağrısında bulundu
Prof. Dr. Mehmet Fatih Altan: İstanbul depreminin ayak seslerini duyuyorum, 200 bin kişi ölebilir Güncel
Prof. Dr. Mehmet Fatih Altan: İstanbul depreminin ayak seslerini duyuyorum, 200 bin kişi ölebilir
Akrabalar arasında çıkan arazi kavgası kanlı bitti: 2 ölü, 4 yaralı 3. Sayfa
Akrabalar arasında çıkan arazi kavgası kanlı bitti: 2 ölü, 4 yaralı
Manisa'da 65 yaş ve üstü için yeni kısıtlamalar getirildi Güncel
Manisa'da 65 yaş ve üstü için yeni kısıtlamalar getirildi
Komşusundan, 2 çocuk annesi evli kadına ahlaksız teklif! Ölüm korkusuyla yaşıyorlar
Komşusundan, 2 çocuk annesi evli kadına ahlaksız teklif! Ölüm korkusuyla yaşıyorlar
İmamoğlu'na Biden'ın skandal Erdoğan sözleri soruldu, tepkisi çok sert oldu
İmamoğlu'na Biden'ın skandal Erdoğan sözleri soruldu, tepkisi çok sert oldu
Cezaevi firarisi, sınırı geçerken donarak öldü
Cezaevi firarisi, sınırı geçerken donarak öldü
Galatasaray, eski Beşiktaşlı Elneny'i transfer etmek istiyor
Galatasaray, eski Beşiktaşlı Elneny'i transfer etmek istiyor
Van Gölü'nün kıyısına yapılan Külliye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konaklayacağı oda ilk kez görüntülendi
Van Gölü'nün kıyısına yapılan Külliye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konaklayacağı oda ilk kez görüntülendi
Yılmaz Morgül, Amasya'da gelin arabasının önünü kesti
Yılmaz Morgül, Amasya'da gelin arabasının önünü kesti
Acun'dan Emre Belözoğlu paylaşımı: Veda değil, yeni bir başlangıç
Acun'dan Emre Belözoğlu paylaşımı: Veda değil, yeni bir başlangıç
Bakan'ın 'Bizi de rahatsız etti' dediği Galata Kulesi'ndeki skandaldan yeni görüntüler geldi
Bakan'ın "Bizi de rahatsız etti" dediği Galata Kulesi'ndeki skandaldan yeni görüntüler geldi
14 yaşındaki çocuk canını hiçe sayıp kanala atladı, 'Yasaklar çiğnenmek içindir' dedi
14 yaşındaki çocuk canını hiçe sayıp kanala atladı, "Yasaklar çiğnenmek içindir" dedi
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a gözdağı: Oruç Reis'e en küçük müdahale olursa gereğini yaparız
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a gözdağı: Oruç Reis'e en küçük müdahale olursa gereğini yaparız
Joe Biden'dan skandal sözler: Erdoğan'ı darbeyle değil seçimle devireceğim
Joe Biden'dan skandal sözler: Erdoğan'ı darbeyle değil seçimle devireceğim
Kılıçdaroğlu'ndan Joe Biden'ın Erdoğan'la ilgili sözlerine tepki: Hiçbir emperyal gücün gölgesini dahi kabul etmiyoruz
Kılıçdaroğlu'ndan Joe Biden'ın Erdoğan'la ilgili sözlerine tepki: Hiçbir emperyal gücün gölgesini dahi kabul etmiyoruz
Hortumla bağladığı köpeğe tecavüz eden yaşlı adam serbest kaldı
Hortumla bağladığı köpeğe tecavüz eden yaşlı adam serbest kaldı
Dengesini kaybederek 13'üncü kattan düşen talihsiz genç, hayatını kaybetti
Dengesini kaybederek 13'üncü kattan düşen talihsiz genç, hayatını kaybetti
Bursalı çiftçi 7 yılda biriktirdiği paralarla öz çekim yaptı
Bursalı çiftçi 7 yılda biriktirdiği paralarla öz çekim yaptı
Bakan Selçuk'tan 'Okulların açılması yine ertelenir mi?' sorusuna yanıt: Maskenizi takın, mesafenizi koruyun ki okulları açabilelim
Bakan Selçuk'tan "Okulların açılması yine ertelenir mi?" sorusuna yanıt: Maskenizi takın, mesafenizi koruyun ki okulları açabilelim
Beşiktaş'ın anlaştığı Bernard Mensah, bu akşam İstanbul'a geliyor
Beşiktaş'ın anlaştığı Bernard Mensah, bu akşam İstanbul'a geliyor
İddialı mayokinili pozunu paylaşan Ebru Polat, hayranlarını uyardı: Sakin olun
İddialı mayokinili pozunu paylaşan Ebru Polat, hayranlarını uyardı: Sakin olun
Beşiktaş Gökhan Töre transferini bitirmek üzere! Kalinic için Roma ile masaya oturuldu
Beşiktaş Gökhan Töre transferini bitirmek üzere! Kalinic için Roma ile masaya oturuldu
Yüzmeye diye gittikleri denizden cansız beden çıkardılar
Yüzmeye diye gittikleri denizden cansız beden çıkardılar
Son Dakika: Biden'ın Erdoğan'la ilgili sözlerine Cumhurbaşkanlığı'ndan ilk tepki: O günler geride kaldı
Son Dakika: Biden'ın Erdoğan'la ilgili sözlerine Cumhurbaşkanlığı'ndan ilk tepki: O günler geride kaldı
Bu nasıl sorumsuzluk! Çocukların otomobil bagajında tehlikeli yolculuğu kamerada
Bu nasıl sorumsuzluk! Çocukların otomobil bagajında tehlikeli yolculuğu kamerada
Cinsel istismara uğrayıp yastıkla boğularak öldürülen kadının katili 18 yıl sonra yakalandı
Cinsel istismara uğrayıp yastıkla boğularak öldürülen kadının katili 18 yıl sonra yakalandı
Koronavirüse yakalanan Hemşire Kübra Aslankılıç, 1 hafta boyunca görme yetisini kaybetti
Koronavirüse yakalanan Hemşire Kübra Aslankılıç, 1 hafta boyunca görme yetisini kaybetti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Muharrem İnce Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Demet Akalın Murat Dalkılıç Tuba Büyüküstün
Spor Erol Bulut Metin Oktay Caner Erkin Nihat Özdemir Malcolm Thomas
Daha Fazla Kaza Çocuk Ağustos Joe Biden
Şu an buradasınız: Ani'nin fethinin 956. yıl dönümü kutlandı - Kars
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.8.2020 18:54:20. #1.15#
title