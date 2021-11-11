"Angela Merkel'in 2014 yılında çekilen fotoğrafının chemtrails komplo teorisinin kanıtı olduğu iddiası"

Chemtrail komplo teorisi, diğer adıyla da kimyasal püskürtme kuramı, yüksekten uçan uçakların semada bıraktıkları izlerin kimyevî veya biyolojik madde içerdiğini iddia eden bir komplo teorisi olarak biliniyor. Bu teoriye inananlar, normal jet duman izlerinin nispeten çabuk yok olduğunu, bu şekilde yok olmayan izlerinse ilave maddeleri içerdiğini savunuyor. Teori bazı bilim insanları tarafından zaman zaman gündeme getirilse de çoğu bilimsel topluluklar tarafından reddediliyor.

MERKEL'İN TEORİYE DAHİL OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Komplo teorisi sık sık sosyal medyada gündeme gelirken, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in bir uçakta çekilen fotoğrafı paylaşılarak kanıt olarak sunuldu. Merkel'in söz konusu fotoğrafıyla tartışma yeniden alevlendi. Merkel'in de chemtrail komplo teorisine destek verdiği iddia edildi.

FOTOĞRAFLAR AIR SHOW'DA ÇEKİLMİŞ

Ancak Angela Merkel'in tartışmaları alevlendiren söz konusu fotoğrafların Berlin'in güneyindeki Schoenefeld yakınlarındaki Selchow'da ILA Berlin Air Show'un açılış töreni sırasında çekildiği tespit edildi. Orijinal fotoğraf hem resmi Alman hükümeti sayfasında hem de Airbus web sitesinde yayınlandı.

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