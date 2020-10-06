Andrea Ghez kimdir? Andrea Ghez kaç yaşında, nereli? Andrea Ghez çalışmaları

Andrea Ghez, 2020 Nobel Fizik Ödülü'ne layık görüldü. Ghez, Amerikalı bir gökbilimcidir ve UCLA Fizik ve Astronomi Bölümü'nde profesördür. 2004 yılında Discover dergisi tarafından kendi alanında en iyi 20 bilim indanı arasında gösterdi. İşte, Andrea Ghez biyografisi.

Andrea M. Ghez, Ay'a inen ilk kadın olmak isteyerek astronot olmaya karar vermiş ve annesi bu konuda onun en büyük destekçisi olmuştur. Üniversitede matematik bölümüne başlasa da sonrasında fizik alanına geçmiştir. 2004'te Ghez, Ulusal Bilimler Akademisi'ne seçildi.

ANDREA GHEZ KİMDİR?

Başarılı bilim insanı Ghez, 16 Haziran 1965 tarihinde ABD New York'da dünyaya geldi. Ghez, RAND şirketinde jeolog ve araştırma bilimcisi olan Tom LaTourrette ile evli ve iki oğlu vardır. Aynı zamanda Masters Yüzme Kulübü'nde bir yüzücüdür.

Ay'a inen ilk kadın astronot olma isteği ile yola çıkan Ghez, 1987'de Massachusetts Institute of Technology'den fizik alanında ve sonrasında 1992'de California Institute of Technology'de eğitimini tamamladı. UCLA'da Fizik ve Astronomi Profesörü ve Galaktik Merkez Grubu Kurucusu ve Direktörü olarak görev yapıyor.

ÖDÜLLERİ

Astronomide Annie J. Cannon Ödülü (1994)

Packard Bursu ödülü (1996)

Astronomi Newton Lacy Pierce Ödülü ait Amerikan Astronomi Derneği (1998)

Maria Goeppert-Mayer Ödülü ait American Physical Society (1999)

Sackler Ödülü (2004)

Altın Kalkan Fakültesi Akademik Mükemmellik Ödülü (2004)

Marc Aaronson Anma Konferansı (2007)

MacArthur Bursu (2008)

Astronomide Crafoord Ödülü (2012)

İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi (2012)

Royal Society Bakerian Madalyası (2015)

Fahri Bilim Doktorası, Oxford Üniversitesi (2019)

2020'de American Astronomical Society'nin Eski Üyesi seçildi

Nobel Fizik Ödülü (2020)