Andon Andonov'dan Kesimoğlu'na ziyaret

Edirne Bulgaristan Başkonsolos Vekili Müsteşar Konsolos Andon Andonov, Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu'na veda ziyareti gerçekleştirdi.

Bulgaristan Edirne Başkonsolosu ve vekil olarak önemli kademelerde beş yıl görev alan Andon Andonov, Türkiye'deki hizmetlerinin ardından ülkesi Bulgaristan'a geri dönüyor.

Mehmet Siyam Kesimoğlu, Andon Andonov'a görev yaptığı süre içerisinde Bulgaristan ve Türkiye arasındaki kültürel, sosyal ve ekonomik sınır ötesi işbirliklerinden ve Kırklareli'ne vermiş olduğu katkıları ve hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek, yaşam boyu sağlık, mutluluk ve başarılar diledi.

Kaynak: Bültenler