Anayasa Mahkemesi, Selahattin Demirtaş için hak ihlali kararı verdi Anayasa Mahkemesi, Selahattin Demirtaş'ın tutukluluk süresinin azami süreyi aşması ve tutukluluk incelemesinin yapılmamasıyla ilgili başvurusunda hak ihlali kararı verdi. AYM ayrıca, CHP Milletvekili Eren Erdem hakkında da hak ihlali kararı verdi ve haksız tutuklama gerekçesiyle Erdem'e 30 bin TL tazminat ödenmesine hükmetti.

Anayasa Mahkemesi (AYM), eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın Ankara 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yargılandığı davada tutukluluk süresinin azami süreyi aşması ve tutukluluk incelemesinin yapılmamasıyla ilgili başvurusunda oybirliğiyle hak ihlali kararı verdi.

Tutukluluğun makul süreyi aştığı ve Anayasa'nın 19. maddesinin ihlal edildiğine karar verildi. Mahkeme 50 bin TL manevi tazminata hükmetti.

Karar bilgi için Ankara 19 Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. AYM kararının Demirtaş'ın tahliyesinin önünü açması beklenmiyor.

BAŞKA BİR SORUŞTURMADAN TUTUKLANMIŞTI

AYM'nin ihlal bulduğu tutuklamada Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi tahliye kararı vermiş ancak bundan önce Demirtaş başka bir soruşturma kapsamında da tutuklanmıştı.

EREN ERDEM İÇİN HAK İHLALİ KARARI

Anayasa Mahkemesi eski CHP Milletvekili Eren Erdem'in tutuklanması ile ilgili olarak da 'tutuklamanın hukuki olmadığına' ve Erdem'in kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine karar verdi. Ayrıca Erdem'e 30 bin TL tazminat ödenmesine karar verildi.