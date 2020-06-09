Anayasa Mahkemesi Başkanı: Yüzde 52,1 oranında adil yargılanma hakkı ihlal ediliyor
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Anayasa Mahkemesi Başkanı: Yüzde 52,1 oranında adil yargılanma hakkı ihlal ediliyor

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Anayasa Mahkemesi'nin yeni üyesi Basri Bağcı'nın yemin töreni öncesinde yaptığı konuşmasında dikkat çekici ifadeler kullandı ve "AYM'nin verdiği ihlal kararlarından yarıdan fazlası adil yargılanma hakkına ilişkindir. Yüzde 52,1 oranında adil yargılanma hakkının ihlal edildiğini görüyoruz" dedi.

09.06.2020 11:01 | Son Güncelleme: 09.06.2020 11:21

Zühtü Arslan, Cumhurhbşakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı Anayasa Mahkemesi'nin yeni üyesi Basri Bağcı'nın yemin töreninde yaptığı konuşmada adil yargılanma hakkının ihlal edildiğini ifade etti ve bu oranın ülkemizde yüzde 52,1 olduğunu söyledi.

Arslan'ın açıklamalarından öne çıkan kısımlar şunlar:

"ADALET, HAKKANİYETE UYGUN KARARLARIN İCRASINI GEREKTİRMEKTEDİR"

"Anayasa Mahkemesi kararlarında vurgulandığı üzere; mahkemeye erişim hakkının en önemli unsurlarından biri. Yargı kararlarının etkili bir şekilde uygulanmasıdır. Aksi durumda mahkemeye erişilmiş ve yargı yapılmış olması anlamsız hale gelir. Netice olarak adalet, bağımsız ve tarafsız yargı tarafından verilen hakkaniyete uygun kararların hakkıyla icrasını gerektirmektedir.

Bir ülkede yargıya yönelik toplumsal güvenin sağlanması ve sürdürülmesi adaletin 3 unsurunun hayata geçirilmesine bağlıdır. Gerçekten bu 3 unsur hayata geçirildiğinde adil yargılanma hakkıyla ilgili birçok sorun ortadan kalkacaktır.

"YÜZDE 52,1'LİK ADİL YARGILANMA HAKKI İHLALİNİ ÇÖZMELİYİZ"

Bu önemlidir. AYM'nin verdiği ihlal kararlarından yarıdan fazlası adil yargılanma hakkına ilişkindir. Yüzde 52,1 oranında adil yargılanma hakkının ihlal edildiğini görüyoruz. Bu da adil yargılanmayla ilgili önemli bir mesele olduğunu ve bu meselenin çözülmesi gerektiğini bize söylüyor.

"ANAYASA MAHKEMESİ'NİN TEMEK GÖREVİ; HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİ KORUMAKTIR"

Anayasa Mahkemesi'nin temel görevi; günümüzde adaletin ete kemiğe bürünmüş hallerinden biri olan temel hak ve özgürlükleri korumaktır. Böyle olduğu için biraz sonra buraya gelip yemin edecek üyemiz ve daha önce bütün üyelerimiz Anayasa'yı ve temel hak ve hürriyetleri koruyacağımıza dair ant içiyoruz."

Anayasa Mahkemesi Başkanı: Yüzde 52,1 oranında adil yargılanma hakkı ihlal ediliyor

Güncel Manşet

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