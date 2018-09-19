Anastasiadis: Yeni Müzakerede Başarısızlık Çok Kötü Olur

GÜNEY Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Anastasiadis, Kıbrıs'ta başlayacak yeni müzakerede başarısızlığın, zemini tamamen değiştirebileceğini ve gerek müdahillerden gerekse ilgilenenlerden başka görüşler gelebileceğini, bunun da çok kötü olacağını söyledi.

GKRY lideri Nikos Anastasiadis, Rum tarafı olarak çözüm konusunda yeterli iradeyi ortaya koyduklarını savunarak, Türkiye ve Kıbrıs Türk tarafının, garantiler konusu ile Türk askeri varlığının devamına takılı kaldığını ileri sürdü. Rum lider, bu tavrın, BM Genel Sekreteri'ni de isteksizliğe sürüklediğini savundu.

Nikos Anastasiadis'in Müzakere Grubu danışmanlarından, hukukçu Polis Poliviu ise Kıbrıs sorununa kapsamlı çözüm bulunmadan önce mevcut Kıbrıs Cumhuriyeti çerçevesinde otonom Kıbrıs Türk bölgesi işlemesini gündeme getirecek önlemlerin peyderpey ve peş peşe uygulanmasıyla ilgili yol haritası ortaya koydu.

? - Lefkoşa