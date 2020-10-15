Anarşist nedir? TDK'ya göre anarşist olmak nedir ve anarşistlik nedir?

Anarşist kelimesi günlük hayatımızda sık kullandığımız bir kelimedir. Anarşist kelimesi nedir? Kelime anlamı nedir? TDK anlamı nedir? Kullanım alanı bakımından önem taşıyan kelimeler arasında yer almaktadır. peki kelimenin gerçek anlamı nedir?

Fransızca 'anarchie' kelimesinin evrilmesiyle Türkçede anarşi olarak kullanılmakta olan kelimenin anlamı TDK'ya göre, yönetimsizlik, kargaşadır. Kullanım alanı bakımından önem taşıyan kelimeler arasındadır.

ANARŞİST NE DEMEKTİR?

Anarşist, Fransızca kökenli bir kelime olmakla beraber; anarşizm taraftarı olan, bu görüşü savunan kişiye verilen isimdir.

Anarşist, anarşizm ruhu ile özdeşleşmiş, bu görüşü kendine ilke edinmiş, pasif eylemleri olan kişiye verilen isimdir. Aynı zamanda bir sıfattır. Anarşi kelimesinden türemiştir. Var olan düzene, otoriteye, yönetime karşı isyan eden kişi anlamına gelir.

Var olan zorlayıcı, baskıcı, diktatör rejime karşı çıkan ancak bunu pasif eylemleri ile gerçekleştiren kişiye 'anarşist' denir. Fransızcada 'anarchie' kelimesinde dilimize yerleşmiştir. TDK'ya göre, yönetimsizlik, karmaşa anlamları taşır.

ANARŞİST TDK ANLAMI NEDİR?

Anarşist TDK kelime anlamı Fransızca 'anarchiste' olarak açıklanmıştır. Nazım Hikmet'in bir sözü verilmiştir:

Kargaşacı:"İlk önce, bu İspanya'dan kaçmış bir anarşisttir diye düşündüm."

TDK kaynaklarına göre, kişisel idare ve özgürlükleri savunan, toplumda yaşayan herkesin kendi özgürlüklerini savunması gerektiğine inanan, öz inançların bireysel olduğunu ve herkesin kendi öz inancına göre hareket etmesini arzulayan bir düşünce şeklidir.

Genellikle terörist kelimesi ile karıştırılmaktadır. Ancak anlam bakımından kesinlikle aynı anlamı taşımazlar, çoğu zaman yanlış kullanım söz konusudur. Anarşist kelimesi ile ilgili şu şekilde bir kaç örnek verilebilir; ' Anarşist düzene göre, herkes kendi fikrini söyleme hakkına sahiptir.' veya 'Anarşist, düşünce özgürlükleri savunur.' ya da ' Anarşist demek terörist demek değildir, anarşist pasiftir.'