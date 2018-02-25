Anaokulu Öğrencilerinden Jandarmaya Ziyaret

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde anaokulu öğrencileri, İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, asker selamıyla Salıpazarı İlçe Jandarma Komutanlığına giren öğrencileri, Kaymakam Hilal Küsmez Günaydın, Belediye Başkanı Halil Akgül, İlçe Jandarma Komutanı Hakan Akçay ve beraberindeki rütbeliler karşıladı.

Ellerinde bayraklarla kendileri için hazırlanan salona geçen öğrenciler, yetkililerle birlikte hazırlanan yaş pastayı kesti.

Jandarma komutanlığının bahçesine çıkarılan öğrencilerden biri, binanın camına asılı Türk bayrağını öptü.

Trafik ve emniyet asayiş hizmetlerinde kullanılan araçlara binen çocuklar, siren çalarak eğlendi.