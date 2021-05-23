Anaokulu bahçesindeki direkten düşen bayrağı evinin balkonuna astı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Anaokulu bahçesindeki direkten düşen bayrağı evinin balkonuna astı

Anaokulu bahçesindeki direkten düşen bayrağı evinin balkonuna astı
Demirören Haber Ajansı / Hüsnü Ümit Avcı - Haberler | Güncel

SİVAS'ta yaşayan Hamdi Öz (33) evinin yakınlarında bulunan anaokulunun bahçesindeki direkten düşen bayrağı alarak kendi balkonuna astı.

SİVAS'ta yaşayan Hamdi Öz (33) evinin yakınlarında bulunan anaokulunun bahçesindeki direkten düşen bayrağı alarak kendi balkonuna astı.

Kentte Klavuz Mahallesi Kelkit Sokak'ta 5 katlı apartmanın 4'üncü katında oturan Hamdi Öz (33), balkondan baktığı sırada evinin yakınlarında bulunan Şehit Şerafettin Korkmaz Anaokulu'nun bahçesindeki direkten bayrağın düştüğünü gördü. Dışarıya çıkarak bayrağı yerden alan Öz, yeniden asmaya çalıştı. Bayrağı direğe asamayan Öz, teslim etmek üzere polis ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine okula gelen ekipler, bayrağı gelip alması için okul yönetimi ile görüştü. Okul yetkilileri gelmesini beklemek için evine giden Öz, balkona çıkarak bayrağı astı. Hamdi Öz, duyarlı olunması gerektiğini belirterek, "Hemen polis ekiplerini aradım ve bilgi verdim. Sağ olsunlar hemen geleceklerini söylediler. Bende o sırada aşağıya inip bayrağı yerden kaldırdım. Bayrağı geldikleri zaman yetkililere teslim edeceğim" dedi.

 


- Sivas
Anaokulu bahçesindeki direkten düşen bayrağı evinin balkonuna astı
Anaokulu bahçesindeki direkten düşen bayrağı evinin balkonuna astı
Anaokulu bahçesindeki direkten düşen bayrağı evinin balkonuna astı
Anaokulu bahçesindeki direkten düşen bayrağı evinin balkonuna astı
Anaokulu bahçesindeki direkten düşen bayrağı evinin balkonuna astı
Anaokulu bahçesindeki direkten düşen bayrağı evinin balkonuna astı
Anaokulu bahçesindeki direkten düşen bayrağı evinin balkonuna astı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hüsnü Ümit Avcı

Yüzlerce kişinin 2 hafta boyunca aradığı piton, evin tavanından çıktı
Yüzlerce kişinin 2 hafta boyunca aradığı piton, evin tavanından çıktı
Adem Büyük'ün eşi Merve Büyük'ün çakarlı İstanbul turu cezasız kalmadı
Adem Büyük'ün eşi Merve Büyük'ün çakarlı İstanbul turu cezasız kalmadı
SİVAS ARAZİ SULAMA TARTIŞMASINDA KALAŞNİKOFLU SALDIRI; BABA VE OĞLU ÖLDÜ
SİVAS ARAZİ SULAMA TARTIŞMASINDA KALAŞNİKOFLU SALDIRI; BABA VE OĞLU ÖLDÜ
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Murat Kurum Meral Akşener Muharrem İnce Ahmet Davutoğlu
Magazin Murat Boz Hülya Avşar Mehmet Ali Erbil Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Arda Turan Cenk Tosun Ersun Yanal Josef De Souza
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Anaokulu bahçesindeki direkten düşen bayrağı evinin balkonuna astı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.5.2021 16:16:22. #1.15#

title