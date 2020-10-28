Anamur'daki orman yangını kontrol altına alındı

Mersin'in Anamur ilçesindeki orman yangını ekiplerin yoğun çalışması sonucu kontrol altına alındı. Tedbiren kapatılan Mersin-Antalya kara yolu da yeniden trafiğe açıldı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Mersin'in Anamur ilçesindeki orman yangınının kontrol altına alındığını bildirdi.

Pakdemirli, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Mersin'in Anamur ilçesindeki orman yangını, kahramanlarımızın büyük özverisiyle kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor" ifadesini kullandı.

"YANGIN TAMAMEN KONTROL ALTINA ALINDI"

Vali Ali İhsan Su da ekiplerin yangına müdahalesini aralıksız sürdürdüğünü vurgulayarak "Yangın tamamen kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarına devam ediyoruz. Yaklaşık 150 hektar alanda yangın etkili oldu. Etkilenen net alan, incelemenin tamamlanmasının ardından ortaya çıkacak." dedi.

MERSİN-ANTALYA KARA YOLU DA YENİDEN TRAFİĞE AÇILDI

Su, tedbiren kapatılan Mersin-Antalya kara yolunun da yeniden trafiğe açıldığını, yolda bekleyen sürücülere de ekipler tarafından temel gıda malzemesi ikramı yapıldığını aktardı.