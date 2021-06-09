Anamur Belediyesi okullara spor malzemesi desteğine devam ediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Anamur Belediyesi okullara spor malzemesi desteğine devam ediyor

Anamur Belediyesi okullara spor malzemesi desteğine devam ediyor
Anadolu Ajansı / İbrahim Polat - Haberler | Güncel

Anamur Belediyesi, okullara yönelik başlattığı spor malzemesi desteğini sürdürüyor.

Anamur Belediyesi, okullara yönelik başlattığı spor malzemesi desteğini sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İlçe Kaymakamı Aydın Memük ve Belediye Başkanı Hidayet Kılınç, Güngören İlk ve Ortaokulu'nu ziyaret etti.

Ziyarette okullara belediyeye ait atölyelerde yapılan kale direği ile futbol ve voleybol topları hediye edildi.

Açıklamada ayrıca Başkan Hidayet Kılınç'ın "Sağlıklı kafanın sağlıklı vücutta bulunacağına inanarak çocuklarımızın en azından futbol oynayabilmeleri için kendi üretimimiz olan kale direklerini okullarımıza hediye ediyoruz. Anamur Belediyesi olarak şehir merkezinde yada merkeze yakın okullarımıza nasıl destek veriyorsak, en uzak mahallemizde bulunan okullarımıza da aynı ölçüde destek vermeyi sürdüreceğiz. İnşallah kısa süre içerisinde ilçemizde bulunan bütün okullara kale direği ve futbol topu hediye etmiş olacağız." ifadelerine yer verildi.

Anamur Belediyesi okullara spor malzemesi desteğine devam ediyor
Anamur Belediyesi okullara spor malzemesi desteğine devam ediyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Polat

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Veysel Eroğlu Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Atilla Taş Hasibe Eren Rahşan Gülşan Ayşe Nil Şamlıoğlu
Spor Ergin Ataman Roland Garros Nihat Özdemir Aziz Yıldırım Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Anamur Belediyesi okullara spor malzemesi desteğine devam ediyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.6.2021 17:02:48. #1.16#

title