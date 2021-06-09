Anamur Belediyesi okullara spor malzemesi desteğine devam ediyor

Anamur Belediyesi, okullara yönelik başlattığı spor malzemesi desteğini sürdürüyor.

Anamur Belediyesi, okullara yönelik başlattığı spor malzemesi desteğini sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İlçe Kaymakamı Aydın Memük ve Belediye Başkanı Hidayet Kılınç, Güngören İlk ve Ortaokulu'nu ziyaret etti.

Ziyarette okullara belediyeye ait atölyelerde yapılan kale direği ile futbol ve voleybol topları hediye edildi.

Açıklamada ayrıca Başkan Hidayet Kılınç'ın "Sağlıklı kafanın sağlıklı vücutta bulunacağına inanarak çocuklarımızın en azından futbol oynayabilmeleri için kendi üretimimiz olan kale direklerini okullarımıza hediye ediyoruz. Anamur Belediyesi olarak şehir merkezinde yada merkeze yakın okullarımıza nasıl destek veriyorsak, en uzak mahallemizde bulunan okullarımıza da aynı ölçüde destek vermeyi sürdüreceğiz. İnşallah kısa süre içerisinde ilçemizde bulunan bütün okullara kale direği ve futbol topu hediye etmiş olacağız." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Polat