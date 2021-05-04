Anadolu ve Rumeli Hisarı'nda restorasyon çalışmaları başlatıldı
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Anadolu ve Rumeli Hisarı'nda restorasyon çalışmaları başlatıldı

Anadolu ve Rumeli Hisarı'nda restorasyon çalışmaları başlatıldı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Anadolu ve Rumeli Hisarı'nda İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), tarafından restorasyon çalışmaları başlatıldı.

Anadolu ve Rumeli Hisarı'nda İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), tarafından restorasyon çalışmaları başlatıldı. 

İstanbul'un tarihi simgelerinden olan Anadolu ve Rumeli Hisarı'nda İBB tarafından restorasyon çalışmaları başlatıldı. 

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, çalışmaların başladığı noktalardan Beykoz'daki Anadolu Hisarı'nda, dün akşam saatlerinde incelemelerde bulundu. Anadolu Hisarı'nda başlayan restorasyon çalışmalarını inceleyen İmamoğlu, "Böylesi kıymetli bir alanın, çok sağlıklı bir biçime kavuşması gerekiyordu. Bugün Anadolu Hisarı'ndayız. Çünkü burada restorasyon işlerimiz başladı. Yanındaki namazgahı da içine alan, çok özel bir restorasyon çalışması var. Onayları, her şey bitti. Elimizdeki projeyi uygulayacağız ve hem Beykoz'a hem İstanbul'umuza çok güzel bir gezi alanını, tarihle buluşma alanını ve aynı zamanda bir sanat kültür alanını buluşturmuş olacağız. Rumeli Hisarı'nın da ciddi bir restorasyona ihtiyacı vardı. Orada da restorasyona başladık. Yani eşzamanlı, iki önemli izi, çok kıymetli iki eseri İstanbullulara ve bütün dünyaya, tekrar böyle güçlü bir biçimde tanıtmanın, anlatmanın fırsatını yakalayacağız. " dedi.

 


- İstanbul
Anadolu ve Rumeli Hisarı'nda restorasyon çalışmaları başlatıldı
Anadolu ve Rumeli Hisarı'nda restorasyon çalışmaları başlatıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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