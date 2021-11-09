Anadolu Üniversitesi Turizm Rehberliği öğrencileri gezerek öğreniyor

ESKİŞEHİR (Habermetre) - Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği Bölümü öğrencileri Öğr. Gör. Dr. Aysel Kaya tarafından yürütülen Türkiye'de Müze ve Ören Yerleri Dersi kapsamında Eskişehir'in Seyitgazi ve Han ilçelerine düzenlenen eğitim gezisine katıldı.

Gezi kapsamında, Eskişehir'in turizm değerleri arasında yer alan Seyyid Battal Gazi Külliyesi, Bor Müzesi, Kümbet, Yazılıkaya Midas Kenti, Gerdekkaya ve Areyastis anıtları Turist rehberi lisansına sahip öğretim elemanları Arş. Gör. Muhammed Kavak ve Arş. Gör. Burak Düz rehberliğinde ziyaret edildi.

Söz konusu geziyle turist rehberi adayı öğrenciler Eskişehir'in tarihi ve kültürel değerlerini yakından tanıma fırsatını bulurken bölümün rehber akademisyenleri tarafından öğrencilere gezilen yerler ve turizm rehberliğine ilişkin detaylı bilgiler verildi. Geziye katılan öğrenciler tarihi yerler hakkında bilgi sahibi olurken aynı zamanda akademik olarak rehberlik deneyimlerini de geliştirme fırsatı bulduklarını belirttiler. Turizm Rehberliği Bölümü öğretim elemanları bu tür gezilerin öğrencilerin mesleki gelişimine katkı sağladığını ifade ederek turist rehberliğinde teorik eğitimin yanı sıra uygulamanın da önemini vurguladılar.

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