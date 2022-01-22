Anadolu Üniversitesi'nin 'nadir eserler' koleksiyonu, dijitale aktarılıyor

ESKİŞEHİR Anadolu Üniversitesi kütüphanesinin özel koleksiyonlar bölümünde, en eskisi 1830 yılına ait olan ve Arapça, Osmanlıca ile Farsça dillerinde 3 bin 200 'nadir eser', gelecek nesillere ulaştırılabilmesi için dijital ortama aktarılıyor. Nadir eserler sorumlusu öğretim görevlisi Arif Yılmaz, "Eserlerin yaşları dolayısıyla ciltleri dağılıyor, sayfalarında çeşitli sıkıntılar yaşanabiliyor, nemli ortamdaysa mürekkepleri akabiliyor. Artık baskısı olmayan, eşsiz olabilecek eserleri, dijitalleştirerek daha uzun ömürlü ve daha kalıcı olmasına gayret ediyoruz" dedi.

Yunus Emre Kampüsü'nde 12 bin 330 metrekarelik alanda, yaklaşık 1000 kişilik oturma kapasitesiyle faaliyet gösteren Anadolu Üniversitesi kütüphanesinde; en eskisi 1830 yılına ait Arapça, Osmanlıca ve Farsça dillerinde yazılmış, aralarında sözlük, hatırat, bürokrasi karar defteri, menkıbeler, diplomalar, sosyolojik ve edebi eserlerin de yer aldığı özel koleksiyonlar bulunuyor. Anadolu Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Merkezi Nadir Eserler Bölümü sorumlusu öğretim görevlisi Arif Yılmaz, kitap, dergi ve ayrı basılardan oluşan 3 bin 200 'nadir eser' koleksiyonun, tek tek taratılarak gelecek nesillere ulaştırabilmesi için dijital ortama aktarıldığını söyledi. Eserleri kalıcı hale getirmeyi hedeflediklerini belirten Yılmaz, "Bu kitaplar bağışçılar tarafından bize veriliyor. Latin harfleriyle basılmış koleksiyonun yanında bunlar da gelebiliyor. Biz bu eserleri Latin harfleriyle basılmış kitaplardan ayırıyoruz, ömürlerinin daha uzun olması için böyle ayrı bir alana taşıyoruz. Yaklaşık 3 bin 200 adet Arapça, Osmanlıca ve Farsça dillerinde yazılmış, ağırlıklı olarak İslam hukuku ama edebiyat da dahil olmak üzere farklı konularda eserler var. Bunların bir kısmı el yazması, o yüzden eşsiz kaynaklar. Bir kısmı da matbu (basılı) eserler" dedi.