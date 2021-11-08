Anadolu Üniversitesi'nin 63. Kuruluş Yıl Dönümünde "Prof. Dr. Orhan Oğuz'u Anma Sergisi"

Anadolu Üniversitesi 63. Kuruluş Yıl Dönümünde, "Prof. Dr. Orhan Oğuz'u Anma" fotoğraf sergisine ev sahipliği yapıyor. Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal'ın katılımıyla İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Sergi Salonu'nda gerçekleştirilen serginin açılışında İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Elif Dağdemir ile birlikte çok sayıda akademisyen ve öğrenci de yer aldı.

Rektör Erdal: "63. yıla özel Prof. Dr. Orhan Oğuz'un anısına 63 unutulmaz andan oluşan bir fotoğraf sergisi"

Serginin açılış konuşmasını gerçekleştiren Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal konuşmasında şu sözlere yer verdi: "Prof. Dr. Orhan Oğuz, kendisini 'Anadolu Üniversitesi'nin öyküsünün içinde yaşamış, uğraş vermiş ve hatta bu kurum ile kendi hayatını bütünleştirmiş bir insan olarak' tanımlıyordu. Hocamız eğitime ve ülkemizin aydınlık geleceğine adanmış bir ömür sürdürdü. Sayısız eğitim kurumunun kurulmasını sağladı ve yine sayısız eğitim kurumunun kurulmasına da öncülük etti.

Bugün Eskişehir'in bir öğrenci şehri olarak; ülkemizin bilim, sanat ve kültür alanında en önemli kentlerinin başında gelmesinde Hocamızın çok büyük emekleri var. Bugün burada 63. yılımıza özel olarak Orhan Oğuz Hocamızın anısına Hocamızın fakültesinde 63 unutulmaz andan oluşan bir fotoğraf sergisi hazırladık. Bu vesileyle Anadolu Üniversitesi'nin kurumsal belleğinde silinmez izler bırakan Hocamızı bir kez daha minnetle anıyorum. Orhan Oğuz nezdinde kurumumuza emek veren herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. "

İİBF Dekanı Dağdemir: "Orhan Oğuz'un bize bıraktığı eserlerle gurur duyuyoruz"

Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Elif Dağdemir ise sergi açılışında gerçekleştirdiği konuşmasında "Hepimizin hocası olan aynı zamanda üniversitemizin kurucusu Prof. Dr. Orhan Oğuz'u geçtiğimiz günlerde kaybettik. Bunun derin üzüntüsü içerisindeyiz fakat onun bize bıraktığı eserlerle de bir o kadar gururluyuz. Bu nedenle bu serginin zamanlaması da çok manidar oldu. Sergi sayesinde Hocamızın güzel anılarını yad etmiş olacağız. " dedi.

İİBF Dekanı Prof. Dr. Dağdemir'in konuşmasının ardından, Rektör Erdal ve Dekan Dağdemir serginin kurdele kesme törenini gerçekleştirerek katılımcılarla birlikte sergi alanını gezdiler.

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