Anadolu Üniversitesi ile Ürdün Princess Sumaya for Technology Üniversitesi arasında protokol imzaladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Anadolu Üniversitesi ile Ürdün Princess Sumaya for Technology Üniversitesi arasında protokol imzaladı

Anadolu Üniversitesi ile Ürdün Princess Sumaya for Technology Üniversitesi arasında protokol imzaladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Anadolu Üniversitesi ile Ürdün Princess Sumaya for Technology Üniversitesi arasında işbirliği protokolü ve dostluk anlaşması imzalandı.

Anadolu Üniversitesi ile Ürdün Princess Sumaya for Technology Üniversitesi arasında işbirliği protokolü ve dostluk anlaşması imzalandı.

Rektörlük senato salonunda gerçekleştirilen imza törenine Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, Princess Sumaya University for Technology Rektörü Prof. Mashhoor Al-Refai, Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Süleyman Sözen ve Prof. Dr. İbrahim Kaya'nın yanı sıra Ürdün Princess Sumaya for Technology Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Koordinatörü Prof. Omar Mousa Hasan Bani Ahmad katıldı. Törende ayrıca Anadolu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Biriminden Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Gamze Alper ve Öğr. Gör. Lılı Feng de hazır bulundu. Anadolu Üniversitesi adına Rektör Prof. Dr. Fuat Erdal, Princess Sumaya University for Technology adına Prof. Mashhoor Al-Refai protokole imza attı.

İşbirliği anlaşmasıyla ortak projeler, seminerler, konferanslar ve akademik workshoplar ile bilgi teknolojileri, iktisat-işletme ve sosyal bilimlerin yanı sıra eğitim alanında her iki üniversite bileşenlerine nitelikli eğitim-öğretim fırsatları sunmak amaçlanıyor. Bu amaç çerçevesinde iki üniversite arasında akademik ve kültürel değişim olanağı sağlamak adına hem akademik ve idari personel hem de öğrenci değişimleri öngörülüyor. Bununla birlikte lisansüstü eğitim burslarının hayata geçirilmesi de planlanıyor. - ESKİŞEHİR

Anadolu Üniversitesi ile Ürdün Princess Sumaya for Technology Üniversitesi arasında protokol imzaladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Meral Akşener Devlet Bahçeli Adil Karaismailoğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Sezen Aksu Fatma Girik Sevda Erginci Mehmet Ali Erbil
Spor Metin Oktay Alper Yılmaz Hakan Reçber Ahmet Ağaoğlu Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Anadolu Üniversitesi ile Ürdün Princess Sumaya for Technology Üniversitesi arasında protokol imzaladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.7.2021 17:39:45. #1.14#

title