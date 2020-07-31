Anadolu Otoyolu'nda, pikapla yolcu otobüsü çarpıştı: 5 yaralı
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Anadolu Otoyolu'nda, pikapla yolcu otobüsü çarpıştı: 5 yaralı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde pikapla yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

31.07.2020 01:54 | Son Güncelleme: 31.07.2020 01:59

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde pikapla yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Anadolu Otoyolu'nda Ankara istikametine seyreden Ahmet Koçyiğit idaresindeki 34 CZC 439 plakalı pikap ile Engin Demirel yönetimindeki Kamil Koç turizme ait 34 SY 554 plakalı yolcu otobüsü Bolu Doğu Gişeleri kesiminde çarpıştı.

Çarpışmanın etkisi ile savrulan pikap orta refüjde bulunan beton bariyerlere çarptıktan sonra devrildi.

Kazada pikap sürücüsü ile yanında yolcu olarak bulunan Özlem, Fatih, Emir Salih ve Miraç Koçyiğit yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bolu'da bulunan çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle Bolu Doğu Gişeleri ile Bolu Batı Gişeleri arasında uzun araç kuyruğu oluştu.

Ulaşım, kaza yapan araçların kaldırılması ve ekiplerin çalışmasını tamamlamasının ardından normale döndü.

Anadolu Otoyolu'nda, pikapla yolcu otobüsü çarpıştı: 5 yaralı

Kaynak: AA

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