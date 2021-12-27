Anadolu Otoyolu'nda devrilen hafriyat yüklü tır ulaşımı aksattı - Haberler
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Anadolu Otoyolu'nda devrilen hafriyat yüklü tır ulaşımı aksattı

Anadolu Otoyolu'nda devrilen hafriyat yüklü tır ulaşımı aksattı
AA / Kadir Yıldız - Haberler | Güncel

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde hafriyat yüklü tırın devrilmesi sonucu ulaşım sağlanamıyor.

KOCAELİ (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde hafriyat yüklü tırın devrilmesi sonucu ulaşım sağlanamıyor.

Otoyolun Ankara istikameti İzmit ilçesi Alikahya mevkisinde, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen hafriyat yüklü tır, başka bir tıra çarparak devrildi.

Hafriyatın dökülmesi sonucu yol ulaşıma kapandı, uzun araç kuyrukları oluştu.

Ekiplerin tırı kaldırma ve yolu temizleme çalışmaları devam ediyor.

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AA / Kadir Yıldız - Son Dakika Haberleri

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