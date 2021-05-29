Anadolu Otoyolu Kocaeli kesiminde hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 4 yaralı
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Anadolu Otoyolu Kocaeli kesiminde hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Anadolu Otoyolu Kocaeli kesiminde hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Anadolu Ajansı / Esmer Geçal - Haberler | Güncel

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çayırova ilçesi İstanbul istikameti Şekerpınar mevkisinde Ercan K. idaresindeki 16 J 4195 plakalı hafif ticari araç ile Özkan İ. yönetimindeki 34 PB 5110 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle iki sürücü ve hafif ticari araçtaki Rabia P. ile Hacı Ç. yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esmer Geçal

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