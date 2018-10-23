Gaziantep'te "Anadolu Mektebi Yazar Okumaları"projesi kapsamında düzenlenen "Doğumunun 90. Yılında Bozkırın Bilgesi Cengiz Aytmatov" programı başladı.

Eski Tarım ve Köyişleri Bakanı ve Anadolu Mektebi Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sami Güçlü, bir otelde düzenlenen programın açılışında yaptığı konuşmada, proje kapsamında, cumhuriyet döneminden itibaren topluma yol gösteren 10 yazar üzerinden tarih, kültür ve medeniyete dikkati çekeceklerini söyledi.

Projeye katılan öğrencilerin gelecekleri için çok iyi bir yatırım yaptıklarını belirten Güçlü, aralarından çok iyi akademisyenler, yazarlar, düşünce insanları çıkacağını kaydetti.

Güçlü, öğrencilerin yazarların eserlerini ve hayatlarını okumaya başladıktan sonra projeye ilgi gösterdiklerini ifade ederek, özellikle Cengiz Aytmatov'a çok büyük hayranlık olduğuna dikkati çekti.

Cengiz Aytmatov'u anlatmak için 2017 yılından itibaren hazırlandıklarını dile getiren Güçlü, şunları kaydetti:

"2018 yılında 90. ölüm yıl dönümü olduğunu bilerek hazırlıklara başladık. 2018 Cengiz Aytmatov yılı ilan edildi. Projenin ilk oturumunu kültür başkenti ilan edilen Kastamonu'da gerçekleştirdik. En kapsamlı ikinci programımız burada oldu. Cengiz Aytmatov'un ölümünün üzerinden 10 yıl geçmesine rağmen toplumları etkilemeye devam ediyor. Aytmatov sadece Kırgızları değil bütün Orta Asya'yı hatta Anadolu'yu etkiledi. Balkanlar'da, Kafkaslar'da, Avrupa'da, Afrika'da etkilemeye devam ediyor."

"Aytmatov eserleri en çok dile çevrilen yazarlardan"

Cengiz Aytmatov'un en çok okunan yazarlardan olduğunu vurgulayan Güçlü, "Eserleri en çok dile çevrilen yazarlardan. Roman kahramanları üzerinden 'ne yaparsak insan oluruz, ne yaparsak insan kalırız' sorusuna cevap araması, 'her halükarda adam ol, her şartta adam ol' demesi, iyiliği, güzelliği, emeği, gayreti yüceltmesi onun ne kadar büyük bir yazar olduğunu gösteriyor. Hala kahramanları üzerinden bize dersler veriyor." diye konuştu.

Etkinliğe, Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi İbrahim Dzhunusov'ın yanı sıra akademisyenler, öğretmenler, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığından yetkililer katıldı.

Üç gün sürecek etkinlik kapsamında öğrenciler, akademisyen ve yazarlarla buluşacak, Cengiz Aytmatov'un eserleri hakkında sunumlar yapacak.

Prof. Dr. Sami Güçlü'nün bir grup üniversite öğrencisiyle 2012'de başlattığı "Anadolu Mektebi Yazar Okumaları Projesi", Milli Eğitim Bakanlığının iş birliğiyle yürütülüyor.