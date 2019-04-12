Anadolu Mektebi Cengiz Aytmatov'u Andı

Gençlere milli ve yerli yazarların eserlerinin okutulmasını amaçlayan Anadolu Mektebi'nin yazar okuma projesi kapsamında Kayseri'de düzenlediği panelde Kırgız edebiyatçı Cengiz Aytmatov'u andı.

Düzenlenen panel eski 58. ve 59. Hükümetlerde Tarım ve Köyişleri Bakanlığı yapan Sami Güçlü, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, İl Mili Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, okul müdürleri ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleşti. Milli ve yerli yazarların eserlerinin okutulması projesinde Mustafa Kutlu, Tarık buğra, Cengiz Aytmatov, Ahmet Hamdi Tanpınar, Necip Fazıl Kısakürek, Mehmet Akif Ersoy, Sezai Karakoç, Cemil Meriç ve Nurettin Topçu gibi Türk edebiyatının önde gelen isimlerinin eserleri öğrencilere okutulması ve gençliğin milli bilinçle yetişmesi amaçlanıyor.

"Vatan toprağı, şehitlerimizin kanıyla vatan olduğu kadar, aynı zamanda şair ve yazarlarımızın dizeleriyle, romanlarıyla ve hikayeleriyle vatandır" diyen Kayseri İl Mili Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci panelin açılış konuşmasında "Medeniyetin beşiği Anadolu'muz, kökleri civara yayılmış İslam kültür ve medeniyetinin en sağlam kalesidir. Adaleti cihana hakim kılmak için atalarımızın başlattığı kutlu yürüyüş, dünyanın dört bir yanında kök salmıştır. Bazen coğrafyalar değişmiş, bazen saldırılar medeniyetimizin gelişmesini yavaşlatmıştır. Ancak, toprağa bir kez tohum düşmeye görsün bazen bir can suyuyla, bazen de bir güneş ışığıyla yeniden fidana, ağaca ve ormana dönüşmeye namzettir. Sayın hocamız Sami Güçlü'nün öncülüğünde, 33 ilde yürütülen bu projede Kayseri olarak yer almaktan mutluyuz ve onurluyuz. Bugün, bu dönemde üzerinde çalıştığımız edebiyatımızın Kırgızistan'da yeşeren büyük yazarı Cengiz Aytmatov'u konuşacağız" dedi.

Ekinci, "Kayseri olarak, daha önceki yıllarda Mustafa Kutlu ve Tarık Buğra'yı çalışmıştık. İnşallah yeni dönemde, yeni isimlerle yolumuza devam ederiz. Zenginlik dendiğinde, aklımıza ilk gelmesi gerekenler kültür, sanat ve edebiyat olmalıdır. Vatan toprağı, şehitlerimizin kanıyla vatan olduğu kadar, aynı zamanda şair ve yazarlarımızın dizeleriyle, romanlarıyla ve hikayeleriyle vatandır. Bunun bilinciyle okuyan, yazan ve üreten bir gençlik hayal ediyoruz. O gençlik sizsiniz ve size güveniyoruz" ifadelerinde bulundu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA