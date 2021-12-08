Anadolu ile Kafkasları buluşturan Yalnızçam'da kayak keyfi için geri sayım başladı

SARIÇAM, ADANA (AA) - Doğu Anadolu, Karadeniz ve Kafkasların buluşma noktasında bulunan ve Sarıçam ağaçları arasındaki pistleri ile öne çıkan Yalnızçam Kayak Merkezi, sezonu açmak için gün sayıyor.

Bölgenin en gözde kış turizmi merkezlerinden Ardahan son yıllarda kış sporlarında da adından söz ettiriyor.

Turizmde Doğu Anadolu ve Karadeniz'in yanı sıra Kafkaslara da hitap edebilecek noktada yer alan kent, kışın kar yağışı ile tamamen beyaza bürünen doğal güzelliği, tarihi yapıları ve yöresel yemekleri dışında Yalnızçam Kayak Merkezi ile de öne çıkıyor.

Her mevsim yerli ve yabancı turistleri ağırlayan kent, Yalnızçam Kayak Merkezi ile bu alanda da iddialı.

Sarıçam ormanları arasındaki pistlerinin yanı sıra modern tesisiyle kayak yapmak isteyenlere her türlü imkanı sunan kayak merkezi, şu sıralar yeni sezona hazırlanıyor.

Bölgede son günlerde kar kalınlığının 20 santimetreye ulaşmasıyla ayrı bir güzelliğe bürünen Yalnızçam'daki pistler, snowtrack olarak bilinen paletli kar aracı ile düzeltilerek yeni sezona hazır hale getiriliyor.

Vali Hüseyin Öner, AA muhabirine, bu yıl erken yağan karın sevincini yaşadıklarını, bu nedenle 2021-2022 kış sezonu için değerlendirme toplantısı yaptıklarını söyledi.

Değerlendirme toplantısını ilgili kurumlarla gerçekleştirdiklerini belirten Öner, şunları kaydetti:

"Yalnızçam'da yerli ve yabancı turistlerimize en kaliteli hizmeti vermenin gayreti içerisindeyiz. Özellikle önceki gün çok güzel bir kar yağışı aldık. Yaklaşık 20 santimetre kar yağması bizi sevindirdi. Bugün de kar yağışını bekliyoruz. Bugün de yeterli seviyede kar yağışı alırsak pistlerin bir kısmını açabileceğiz."

Kayak merkezindeki kar yoğunluğunun olduğu noktalarda pistlerdeki karların paletli kar aracıyla ezilip düzeltilmeye başlandığını aktaran Öner, "Kayak merkezimizi teknik anlamda elverişli hale getirmeye çalışılıyor. Ayrıca tesislerimiz hem mekanik hem görevlilerle hazır bir hale getirilecek. Toplantıda bunu değerlendirdik. Güvenliğinden, sağlığına ve özel idareye kadar her yönüyle burayı hazır hale getireceğiz." ifadelerini kullandı.

Öner, Yalnızçam kayak merkezinde bu sezon günü birlik ihtiyaçların giderilebileceği bir tesisin hizmet vermeye başlayacağını sözlerine ekledi.

Yalnızçam'daki pistlerden sorumlu operatör Kemal Aydemir de mesaisine başlayarak pistleri pürüzsüz hale getiriliyor.

Aydemir, hava sıcaklığının sıfırın altında olduğu zaman kar aracı ile düzenleme yaptığı pistlerde zaman zaman kaya parçaları ve ağaç dallarını da temizliyor.