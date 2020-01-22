: Anadolu Birliği Partisi nedir Anadolu Birliği Partisi Genel Başkanı kimdir? ABP lideri kimdir? Bedri Yalçın kimdir Bedri Yalçın biyografi!

22.01.2020 10:12 | Son Güncelleme: 22.01.2020 10:14

2020 Ocak ayı başında resmi başvurusunu yapan Anadolu Birliği Partisi ABP, Yargıtay'ın faaliyette bulunan siyasi partiler listesinde 82'nci parti olarak yer aldı. Türkiye siyaset haritasında yerini alan ABP hakkında merak dolu sorular sorulurken Anadolu Birliği Partisi nedir, Anadolu Birliği Partisi başkanı kim, Anadolu Birliği Partisi lideri kim, sloganı ne, Anadolu Birliği Partisi logosu, Bedri Yalçın kimdir ve Bedri Yalçın biyografisi konuları araştırıldı.

ANADOLU BİRLİĞİ PARTİSİ HAKKINDA

Anadolu Birliği Partisi Genel Başkanı Başkanı Bedri Yalçın yaptığı açıklamada Anadolu Birliği Partisi hakkında bildiri yayınladı. Yalçın'ın bildirisi:

"KARDEŞLERİM...

Herkes kolay para kazanmanın peşinde.

Alınteri ile kazanma tercih edilmiyor.

Şayet bir ülkede helal para kazanmak zorlaşmış, haram para kazanmak kolaylaşmış ise o ülkede toplum düzeni bozulur.

Çocuklarımıza kolay para kazanmadan ziyade erdemli yaşamayı öğretmeliyiz.

Son günlerde boşanmalar da arttı. Evlilik dışı beraberlikler normal sayılıyor.

- Toplum bozulursa zina kolaylaşır, evlilik zorlaşır.

Ekonomik ve ahlâkî bozulma aile yapısını yok ediyor.

Dürüst insanlar dışlanıyor. Arsızı, hırsızı ve de yalancısı baştacı ediliyor.

Toplum bozulursa bunlar normaldir.

İlkeli ve karekterli insanı ne yapacaklar?

İşlerine gelmez.

Zaten sayısı da azaldı.

İlim-bilim sahipleri dinlenmiyor. Kariyer ve liyakat yerine biat ve sadakat isteniyor.. !

En tehlikeli şey cehalettin örgütlenmesidir.

Cahillik okumayla gitmiyor. Ne okumuş cahiller tanıyoruz.

Gözü var görmüyor.

Kulağı var duymuyor.

Dili var konuşmuyor.

Beyni var düşünmüyor.

Devleti yönetenler...Makamlarını millete hizmet yerine, şahsi rant elde etmek için kullananları temizlemeli

Yoksa devlet çöker.

Mala meyilli olanları devlet hizmetinde kullanmamak gerekir.

En önemlisi ADALET.

Adalet nasıl olacak?

"Adalet Mülkün Temelidir"

Adalet çökerse hepimiz altında kalırız.

Yargı adil ve tarafsız olmalı, SİYASALLAŞMA tuzağına düşmemelidir.

Hakimlerin emir ve talimat aldığı bir ülkede DEMOKRASİ gelişemez.

Biz bütün bunları hakediyoruz. Haklının yanında değil, güçlünün yanında olmayı seviyoruz.

Toplum bozulmuşsa bu dediklerimiz olur.

Mazlumun yanında olmak varken, zalimin yanında olunuyorsa...

Toplumun çivisi çıkmıştır.

Kıyameti yaşamak istemiyorsak...

Erdemli bir toplum için çalışmalıyız ANADOLUMUN GÜZEL İNSANLARI .

Bedri YALÇIN

ANADOLU BİRLİĞİ PARTİSİ GENEL BAŞKANI"

Anadolu Birliği Partisi sosyal medya hesabında paylaştığı "hakkında" içeriğinde: "(ABP) . ALLÂH'IN BİRLİĞİ, AİLE BİRLİĞİ, AKIL BİRLİĞİ, ATATÜRK 'ÜN BİRLİĞİ. ANADOLU BİRLİĞİ. İfadesini kullanmıştır.

ANADOLU BİRLİĞİ PARTİSİ SLOGANI NEDİR?

Anadolu Birliği Partisi Sloganı "En büyük vaat, icraattir"

Anadolu Birliği Partisi Genel Başkanı Bedri Yalçın

ANADOLU BİRLİĞİ PARTİSİ GENEL BAŞKANI BEDRİ YALÇIN KİMDİR?

Anadolu Birliği Partisi Genel Başkanı Bedri Yalçın daha önce Antalya Kemer bağımsız belediye başkan adayı olmuştu. Yalçın daha sonra Doğru Yol Partisi, DYPye geçmişti.

Bedri Yalçın, by group Yönetim Kurulu Başkanıdır.

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