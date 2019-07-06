Anadolu Aydınlar Ocağı Genel Başkanı Prof. Dr. İbrahim Öztek Japonya'da G-20 zirvesi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Japonya'da yapılan G-20 zirvesiyle üzerine açıklamalar yapan Anadolu Aydınlar Ocağı Genel Başkanı Prof. Dr. İbrahim Öztek:"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Dünya liderleri ile bir araya geldiler. Basında çıkan haberlere göre; Özellikle ABD ile aramızda süregelen önemli problemlerin büyük bir kısmının halledildiği açıklandı. Rusya'dan alınacak S-400' ler konusunda Trump olumlu görüş bildirdi. Hatta bu konuda Putin ile de görüştü. Karşılıklı görüş alışverişinde bulunduklarını" belirtti.

Japonya'daki G-20 zirvesinde Suriye, Doğu Akdeniz, Kıbrıs, Ege Adaları, Libya'daki son gelişmeler gibi konular da ele alındı. Ülkemizin yüksek çıkarlarını ilgilendiren konularda gereken ne ise yerine getirildi. Öztek:"Yaklaşık bir yıl önce 'bir gece ansızın Fırat'ın doğusuna ve batısına girecektik', giremedik. O günlerde Amerika'dan 40-50 kadar Boeing yolcu uçağı ve Patriot füze bataryaları alacaktık, o arada Rus S-400' leri devreye girdi ve ABD ile alışveriş kaldı. Biz de ansızın bir gece bir yerlere giremedik" şeklinde konuştu.

Tramp; "Evet size haksızlık ediliyor"

Öztek; "Tramp'ın; 'Evet size haksızlık ediliyor, S-400 problemi çözümlenebilir. Hatta nasıl olur da parasını ödediğiniz F-35 ler teslim edilmez' dediğini hatırlatan Öztek, "Bu arada bize 40-50 yerine 100 Boeing yolcu uçağı pazarlayıverdi. Hatta Patriot satışının önünü de açıverdi" dedi.

Öztek, açıklamalarına şöyle devam etti: "Son yıllarda ABD'nin Suriye sınırlarımızda PKK-PYD ordusu kurmasının nedenlerinden birisi de Türkiye'ye karşı tehdit ve şantaj oluşturmaktır.

Amerika Orta Doğuda ne arıyor

Amerika Orta Doğuda ne arıyor sorusunu, "silah pazarlıyor" şeklinde cevaplayan Öztek: "Trump, ABD'nin başına geçmiş en büyük tüccardır. Geçen yıl Suudi Arabistan'ı ziyaretle 84 adet, Japonya'yı ziyaretle 104 adet F-35 satmış, bu ve benzeri silah ve ağır sanayi ürünlerini büyük bir ustalıkla ihtiyaç sahiplerine veya bizim gibi ihtiyacı olmayanlara çeşitli cambazlıklarla pazarlamaktadır. Türkiye'nin bu kadar çok silah edinmesi yerine, komşuları ile iyi geçinmenin yollarını araması ve onlara siyasi üstünlükler sağlayacak kadrolara sahip olması daha ucuza gelecektir" dedi.

Tehdit ve şantaj bitti mi

ABD ve Tramp'la ilgili kaygılarını dile getiren Öztek: "Trump'un sözüne güvenilir mi? Acaba Amerika yine bizi kandırıyor mu? Çünkü bir süre sonra Trump şöyle diyebilecektir; ben öyle dedim ama bizde senato var, kongre var, Pentagon var, Genelkurmay var, Hatta NATO komutanı böyle düşünmüyor, der mi, demez mi" ifadelerini kullandı.

"Yüksek stratejik ve uzman kadrolara ihtiyaç vardır"

Uluslararası siyasete ait kanaatlerini de açıklayan Öztek: "Amerika ile silah alış verişi, Irak ve Suriye sınırlarımızdaki gelişmeler, Suriye'de bir PKK devleti kurma çalışmaları, Rojova Koridoru, Kıbrıs çevresi ve Doğu Akdeniz'de daralan çember, İran'a uygulanan ambargo ve hatta Libya'daki son gelişmeler, Türkiye sınırlarındaki dev problemlerdir. Her biri yüksek stratejik tuzaklarla doludur. Bu tuzaklara yakalanmamak ve karşı tuzaklar kurmak için yüksek stratejik kadrolara sahip dış işleri bakan ve uzmanlara ihtiyaç vardır. Uluslararası siyaset bunu gerektirir." dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA