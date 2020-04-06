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Anadolu Ajansı 100 yaşında

AK Parti Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı ve Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Eskişehir Şube Başkanı Sadi Seda, Anadolu Ajansının (AA) 100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

06.04.2020 12:48 | Son Güncelleme: 06.04.2020 12:48
Anadolu Ajansı 100 yaşında

AK Parti Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı ve Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Eskişehir Şube Başkanı Sadi Seda, Anadolu Ajansının (AA) 100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Karacan, Anadolu Ajansının Türkiye'de önemli bir görev üstlendiğini kaydetti.

AA'nın, Milli Mücadele ve Kurtuluş Savaşı'nın her anına tanıklık ettiğini belirten Karacan, "Bunu bütün dünyaya duyurarak büyük bir görev üstlenen Anadolu Ajansı, kuruluşunun 100. yılını kutluyor, başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.

"Anadolu Ajansı yerli ve milli sesimizdir"

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı da AA'nın İstiklal Mücadelesi'nde Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulduğunu hatırlattı.

AA'nın haklı vatan mücadelesini bütün dünyaya duyurup Cumhuriyet'in kurulmasında benzersiz bir rol üstlendiğini aktaran Prof. Dr. Çomaklı, şöyle devam etti:

"(AA) Ülkemizin en köklü kurumlarından biri olma vasfını kazanmıştır. Ülkemizin yerli ve milli bir kurumu olarak kuruluşundan bu yana her zaman demokrasinin, çağdaşlığın ve haklılığın tarafında olmuş ve 15 Temmuz'da milletimizin yeniden diriliş destanını bütün dünyaya duyurmuştur. Türk basını için bir okul işlevi gören Anadolu Ajansı, aynı zamanda değişen iletişim teknolojilerine büyük bir başarıyla ayak uydurmuş ve yaygın haber ağıyla, hızlı ve tarafsız haber akışıyla bugün dünyanın sayılı haber ajanslarından biri olmaya hak kazanmıştır. Dün olduğu gibi bugün de Anadolu Ajansı bizim yerli ve milli sesimizdir. Yüce milletimizin en güvenilir haber alma kaynağı ve milletimizin gelecek hedeflerine ulaşmasının önünü açacak kurumlardan biri olan Anadolu Ajansının kuruluşunun 100. yıl dönümünü en kalbi duygularla kutluyor, başarılarının devamını diliyorum."

"Halkımızın tarafsız ve güvenli haber kaynağı"

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Eskişehir Şube Başkanı Sadi Seda da gerek yurt dışından gerekse yurtta halkı bilgilendirmek için emek veren Anadolu Ajansının, görevini, ilk gün olduğu gibi bugün de büyük bir tutku ve başarıyla yerine getirdiğini belirtti.

Seda, "Anadolu Ajansının, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatlarıyla Anadolu'nun sesinin tüm dünyaya duyurabilmek amacıyla kurulduğunu unutmamamız lazım. Bugün de aynı misyonla halkımızın tarafsız ve güvenli haber kaynağı olarak yoluna devam ediyor. Gönülden kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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