Ana yolda giderken bir anda karşılarına mezar çıkıyor
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Ana yolda giderken bir anda karşılarına mezar çıkıyor

16.11.2020 09:56 | Son Güncelleme: 16.11.2020 10:01
Ana yolda giderken bir anda karşılarına mezar çıkıyor

Bursa'da ana yolda ilerleyen sürücüler aniden mezarla karşılaşınca hayrete düşüyor.

Bursa'da ana yolda ilerleyen sürücüler aniden mezarla karşılaşınca hayrete düşüyor.

Gürsu ilçesinin Karahıdır köyünde, yolun ortasında bulunan mezar sürücülerin ilgisini çekiyor. Yıllardır burada bulunan mezar 1977 yılında yapılan yol çalışmalarında dozerle kaldırılmak istendi. Bu mezarı buradan kaldırmak isteyen dozerin ilk başta paletleri koptu. Tamir edilen iş makinasının ikinci defa denemesinde ise kepçesi kırıldı. Yatır olduğu düşünülen kabri yerinden kımıldatmama kararı alan köylüler, yandaki arazi sahibinin yerinden yol vermesiyle yolu mezarın yanından geçirdi. Mezar köye ilk defa gelenlerin ilgisini çekiyor. Sürücüler köylülere mezarın neden yolun ortasında olduğunu sorarak bilgi alıyor.

Köylerinin tarihinin Osmanlı'nın kuruluş tarihiyle aynı olduğunu belirten Karahıdır köylüleri, "Burada bulunan yolumuz toprak ve dardı. 1977 yılında köyümüzün yolu asfaltlandı. Bu mezarın bulunduğu alana kadar iş makinaları rahat çalıştı. İş makinaları mezarı kaldırmayı denedi, ama ilk denemede makinanın paleti koptu. Tamir edilen makinanın ikincide ise kepçesi koptu. Biz bu mezarı buradan kaldırmama kararı aldık. Yolu mezarın yanından geçirdik. Mezar yolun ortasında kaldı. Bu yolu ilk defa kullananlar yolun ortasında mezarı görünce şaşırıyorlar. Bize soruyorlar, bizde neden yolun ortasında olduğunu anlatıyoruz" dediler. - BURSA

Ana yolda giderken bir anda karşılarına mezar çıkıyor
Ana yolda giderken bir anda karşılarına mezar çıkıyor
Ana yolda giderken bir anda karşılarına mezar çıkıyor
Ana yolda giderken bir anda karşılarına mezar çıkıyor
Ana yolda giderken bir anda karşılarına mezar çıkıyor
Ana yolda giderken bir anda karşılarına mezar çıkıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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