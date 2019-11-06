Amsterdam'da bulunan Schiphol havalimanında 'şüpheli durum' incelemesi

Amsterdam'da bulunan Schiphol havalimanında 'şüpheli durum' incelemesi

Hollanda'nın Amsterdam kentinde bulunan Schiphol havalimanında bir uçağın içinde 'şüpheli durum' nedeniyle inceleme başlatıldı.

06.11.2019 22:43 | Son Güncelleme: 06.11.2019 22:43
Amsterdam'da bulunan Schiphol havalimanında 'şüpheli durum' incelemesi

Hollanda'nın Amsterdam kentinde bulunan Schiphol havalimanında bir uçağın içinde 'şüpheli durum' nedeniyle inceleme başlatıldı.


Hollanda Kraliyet askeri polisi havalimanında geniş güvenlik önlemleri aldıktan sonra bir uçakta inceleme başlattı. Askeri polis, 'şüpheli bir durum' nedeniyle inceleme başlattıklarını açıkladıktan sonra olaya ilişkin detay bilgi paylaşmadı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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