Amsterdam'da bulunan Schiphol havalimanında 'şüpheli durum' incelemesi
Hollanda'nın Amsterdam kentinde bulunan Schiphol havalimanında bir uçağın içinde 'şüpheli durum' nedeniyle inceleme başlatıldı.
Hollanda'nın Amsterdam kentinde bulunan Schiphol havalimanında bir uçağın içinde 'şüpheli durum' nedeniyle inceleme başlatıldı.
Hollanda Kraliyet askeri polisi havalimanında geniş güvenlik önlemleri aldıktan sonra bir uçakta inceleme başlattı. Askeri polis, 'şüpheli bir durum' nedeniyle inceleme başlattıklarını açıkladıktan sonra olaya ilişkin detay bilgi paylaşmadı. Euronews.com'da Görüntüle