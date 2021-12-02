Ampute ne demek? TDK'ya göre ampüte anlamı var mı, nedir? Ampütasyon ne demek? Ampüte nedir, ne anlama geliyor?

Ampüte nedir, ne demektir? Ampüte anlamı nedir? Ampüte kökeni nedir? Amputasyon ne demek? Türk Dil Kurumu'na göre ampüte kelimesinin anlamı nedir?

AMPUTE NE DEMEK?

Ampüte kelimesi, ampütasyon (amputation) kelimesinden gelmektedir. Ampütasyon, "Kol, bacak, kulak gibi organların tedavi amacıyla kısmen veya tamamen kesilip çıkartılması." anlamına geliyor. Ampüte ise özellikle futbol gibi sporlarda veya bazı kazalar sonucunda kullanılan, tıbbi bir terimdir diyebiliriz. Bazı sebepler neticesinde kaza geçirmiş ve bir takım uzuvları kaybolan kişilere ampute denir.

AMPÜTE NERELERDE KULLANILIR?

Ampüte kelimesi, ampüte futbol, ampüte sporcu vb. yerlerde kullanılmaktadır.

AMPÜTASYON NEDİR, NE DEMEK?

Ampütasyon, çıkıntı biçimindeki bir organın tamamının ya da bir kısmının kesilip atılması. Yaralanma, hastalık ve ameliyat yoluyla gerçekleşebilir. Ameliyatta yapıldığında hayat kurtarıcı etkiye sahip olabilir; kangrenin yayılmasını (örneğin diyabetik hastalarda), enfeksiyon yayılmasıyla beraber kan kaybını engellemek amaçlı yapılabilir. Bunun dışında uzvun kemiği veya kaslarında bir tümör, uzvun şekli itibarıyla kullanılamaz durumda olması veya soğuk ısırması nedeniyle gerçekleştirilebilir.

TDK'YA GÖRE AMPÜTASYON NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu'na göre ampütasyon "Kol, bacak, kulak gibi organların tedavi amacıyla kısmen veya tamamen kesilip çıkartılması." ve "Herhangi bir bütünden bir parça kesme veya koparma" anlamlarına gelmektedir.

TDK ampütasyon 1. anlamı : Kol, bacak, kulak gibi organların tedavi amacıyla kısmen veya tamamen kesilip çıkartılması.

TDK ampütasyon 2. anlamı : Herhangi bir bütünden bir parça kesme veya koparma

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