Among US PlayStation Veritabanına Eklendi

Among Us, çok uzun zaman önce dünyayı kasıp kavurdu, popüler sosyal çıkarım oyunu 2018'de piyasaya sürülmesine rağmen, ancak geçen yıl bir hanehalkı adı haline geldi.

Among Us, neredeyse bir gecede dünyanın her yerindeki herkes tarafından mobil cihazlarda ve PC'de oynanıyordu. Bu kadar popüler olduktan sonra, birçok hayran konsolun piyasaya sürülmesi için yalvarmaya başladı.

Among Us

Geliştiriciler, topluluk talebini duydu ve o zamandan beri Nintendo Switch için başlığı yayınladı ve bir Xbox ve PlayStation sürümünün bu yıl içinde geleceğini duyurdu.

Mart ayında Innersloth, Between US'ın 2021'de Xbox Series X|S ve Xbox One için geleceğini açıklamıştı. Ardından sadece bir ay sonra geliştiriciler, özel bir Ratchet içeren bir PlayStation 4 ve 5 sürümünün de geleceğini duyurdular. & Clank cilt, şapka ve evcil hayvan.

Artık 2021'in yarısını geçtik ve hayranlar, oyunun konsol sürümlerine ne zaman kavuşabileceklerini merak ediyor. Eh, son veritabanı sızıntılarına inanılacaksa, düşündüğünüzden daha erken olabilir.

Twitter hesabına göre, PlayStationSize, konsolun veritabanına yüklendi ve çıkış tarihi 31 Ağustos 2021.

Among US Konsol Versiyonu

Oyunun konsol sürümlerinin bazı harika özelliklerle gelmesi bekleniyor. PlayStation kullanıcılarının özel Ratchet & Clank görünümüne, şapkasına ve evcil hayvanına erişiminin yanı sıra Xbox kullanıcıları oyunu Xbox Game Pass'te ücretsiz olarak alabilecekler.

Sürümle ilgili en iyi özelliklerden biri, tamamen çapraz platform olacak olmasıdır. Böylece, Aramızda'yı PlayStation veya Xbox'ta alıyor olsanız da, arkadaşlarınızla diğer konsollarda oynamaya devam edebileceksiniz.

Kaynak: Turkmmo