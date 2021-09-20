Amirleri her şeyi kaydetti! Soygun ihbarına gitmesi gereken polisler, ekip otosunda cinsel ilişkiye girdi

İngiltere, evli polis memurlarının skandalını konuşuyor. Surrey kentinde görevli Molly Edwards ve Richard Paton isimli ikili polis memuru, aralarındaki yakınlaşma nedeniyle amirlerini şüphelendirdi.

DİNLEME CİHAZI KOYDULAR

Amirleri, ikili arasındaki ilişkiyi deşifre etmek amacıyla polis aracına dinleme cihazı koydu. İkilinin foyası da bu şekilde ortaya çıktı. Merkezden yapılan soygun anonsunu dikkate almayan Molly Edwards ve Richard Paton, olaya gitmek yerine ekip arabasında cinsel ilişkiye girmeyi tercih etti.

MERKEZDEKİLER KONUŞMALARI DUYDU

Araçtaki dinleme cihazı sayesinde ikilinin ilişki sırasında yaptığı tüm konuşmalar da duyuldu. Skandalın ardından haklarında soruşturma başlatılan iki polis de görevlerinden istifa etti. Mahkeme heyeti, polis ekiplerinin Haziran ve Eylül aylarında iki kez daha ekip arabasında ilişkiye girdiğini tespit etti.

İSTİFA ŞARTI KOŞULDU

Mahkeme heyeti, dava sonucunda iki polisin de kendi istekleriyle istifa etmeleri gerektiğini aksi takdirde ikisinin de meslekten men edileceğine hükmetti. Bu kararın ardından polisler istifa ederken, kadın polis Molly Edwards'ın konuşmalarında Asyalı meslektaşları hakkında kullandığı ırkçı ifadeler büyük tepki çekti.

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