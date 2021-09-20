Amirleri her şeyi kaydetti! Soygun ihbarına gitmesi gereken polisler, ekip otosunda cinsel ilişkiye girdi
İngiltere'de amirlerinin ilişki yaşadığından şüphelenip araçlarına ses cihazı koyduğu iki polis memuru, anons edilen ihbara gitmek yerine cinsel ilişkiye girmeyi seçince istifa etmek zorunda kaldı. İki polisin cinsel ilişki sırasındaki tüm konuşmaları, merkezdekiler tarafından duyuldu.
İngiltere, evli polis memurlarının skandalını konuşuyor. Surrey kentinde görevli Molly Edwards ve Richard Paton isimli ikili polis memuru, aralarındaki yakınlaşma nedeniyle amirlerini şüphelendirdi.
Amirleri, ikili arasındaki ilişkiyi deşifre etmek amacıyla polis aracına dinleme cihazı koydu. İkilinin foyası da bu şekilde ortaya çıktı. Merkezden yapılan soygun anonsunu dikkate almayan Molly Edwards ve Richard Paton, olaya gitmek yerine ekip arabasında cinsel ilişkiye girmeyi tercih etti.
Araçtaki dinleme cihazı sayesinde ikilinin ilişki sırasında yaptığı tüm konuşmalar da duyuldu. Skandalın ardından haklarında soruşturma başlatılan iki polis de görevlerinden istifa etti. Mahkeme heyeti, polis ekiplerinin Haziran ve Eylül aylarında iki kez daha ekip arabasında ilişkiye girdiğini tespit etti.
Mahkeme heyeti, dava sonucunda iki polisin de kendi istekleriyle istifa etmeleri gerektiğini aksi takdirde ikisinin de meslekten men edileceğine hükmetti. Bu kararın ardından polisler istifa ederken, kadın polis Molly Edwards'ın konuşmalarında Asyalı meslektaşları hakkında kullandığı ırkçı ifadeler büyük tepki çekti.