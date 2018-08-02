Amfibi Komandolardan 11 Aylık Bedirhan Bebek ve Annesi İçin İntikam Yemini

Hakkari Yüksekova'da astsubay eşini ziyarete giden Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeği Bedirhan Karakaya, terör örgütü PKK'nın hain pususu sonrası hayatını kaybetti.

AMFİBİ KOMANDOLARI İNTİKAM YEMİNİ ETTİ

Hain saldırı sonrası Türkiye'nin her yerinden teröre lanet sesleri yükselirken, amfibi deniz komandoları da intikam yemini etti. Komandoların intikam yemininin bulunduğu video sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı.

NE OLMUŞTU?

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, astsubay eşini ziyarete gittiği üs bölgesinden evine dönen Nurcan Karakaya'nın kullandığı otomobilin geçişi sırasında, PKK'lı teröristlerin önceden tuzakladığı el yapımı patlayıcı infilak etti. Patlamada, Nurcan Karakaya yaşamını yitirdi, ağır yaralanan 11 aylık bebeği Mustafa Bedirhan Karakaya ise hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.