- Amerikan polisinin şiddeti bitmiyor- Polisler silahsız siyahi gençleri elektroşok tabancası ile...
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- Amerikan polisinin şiddeti bitmiyor- Polisler silahsız siyahi gençleri elektroşok tabancası ile...

- Amerikan polisinin şiddeti bitmiyor Polisler silahsız siyahi gençleri elektroşok tabancası ile engellemeye çalıştı ABD'nin Atlanta kentinde 2 siyahi genci orantısız güç kullanarak gözaltına almayan 2 polis görevden alındı.

01.06.2020 22:15 | Son Güncelleme: 01.06.2020 22:19

- Amerikan polisinin şiddeti bitmiyor

Polisler silahsız siyahi gençleri elektroşok tabancası ile engellemeye çalıştı

ATLANTA - ABD'nin Atlanta kentinde 2 siyahi genci orantısız güç kullanarak gözaltına almayan 2 polis görevden alındı.

ABD'de siyahi George Floyd'un polis tarafından öldürülmesi ülke genelinde eylemlerin fitilini ateşledi. Geniş çaplı eylemler devam ederken Amerikan polisinin orantısız güç uyguladığı bir başka olay büyük tepki çekti. Georgia eyaletine bağlı Atlanta'da Cumartesi günü gerçekleştirilen eylemler sırasında polis, sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinden kısa bir süre sonra 2 siyahi kolej öğrencisini gözaltına almak istedi. Bir aracı durduran polisler içerisinde bulunan 2 kişiyi gözaltına almaya çalıştı. Aracın camlarını kıran polis lastikleri de patlattı. Çifti zorla dışarı çıkarmaya çalıştı. İki kişiyi gözaltına alan polisler, itiraz eden siyahileri engellemek için elektroşok tabancası da kullandı.

Olayın ardından açıklama yapan Atlanta Belediye Başkanı Keisha Lance Bottoms, polislerin vücut kameralarının izlenmesinin ardından açılan soruşturma sonucu "orantısız güç" kullandıkları gerekçesiyle 2 polisin görevden alındığını, 3 polisin ise masa başı görevine çekildiğini açıkladı. Gözaltına alınan 2 kişi de serbest bırakıldı.

- Amerikan polisinin şiddeti bitmiyor- Polisler silahsız siyahi gençleri elektroşok tabancası ile...

Kaynak: İHA

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