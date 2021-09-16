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Amerikalılar ülkelerinin yanlış yolda olduğunu düşünüyor

AA / Esin Eşkinat Sayılgan - Haberler | Güncel
Amerikalılar ülkelerinin yanlış yolda olduğunu düşünüyor

NEW Düzenlenen bir ankete göre ABD'nin doğru yönde ilerlediğini düşünen Amerikalıların oranı yüzde 30'un altına indi.

NEW Düzenlenen bir ankete göre ABD'nin doğru yönde ilerlediğini düşünen Amerikalıların oranı yüzde 30'un altına indi.

Monmoth Üniversitesinin 9-13 Eylül tarihleri arasında düzenlediği ankette, halkının yüzde 29'u ülkenin doğru yönde ilerlediğini ifade etti.

???????Temmuzda yapılan ankette aynı yanıtı verenlerin oranı yüzde 38 olarak belirlendi.

Ülkenin yanlış yönde ilerlediğini düşünen Amerikalıların oranı ise iki ay içinde yüzde 56'dan yüzde 65'e yükseldi.

Monmoth Üniversitesi Kamuoyu Yoklamaları Enstitüsü Başkanı Partick Murray, yaptığı açıklamada, birçok Amerikalının Afganistan'daki savaşın sona ermesini desteklediğini ancak zaten Kovid-19 vakalarının zirveye ulaştığı bir dönemde Afganistan'daki çekilme sırasında medyaya yansıyan karmaşanın Amerikan Başkanı Joe Biden'ı zor durumda bıraktığını ifade etti.

Ankette Biden'ın nisanda yüzde 54 olan oy oranı da yüzde 46'ya düştü.

AA / Esin Eşkinat Sayılgan - Son Dakika Haberleri
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