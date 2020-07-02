ABD'li uzmandan korkutan korona uyarısı: Vaka artışı, en kötü fırlayışın çok daha ötesinde Beyaz Saray Koronavirüsle Mücadele Görev Gücü üyesi Dr. Anthony Fauci, ülkede bir günde tespit edilen koronavirüs vakasının rekor seviyeye ulaşmasının ardından, "Koronavirüs vaka artışı, bugüne kadar gördüğümüz en kötü fırlayışın çok daha ötesinde" uyarısında bulundu.

ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci, ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki sert artışla ilgili, "Kovid-19 vaka artışı, bugüne kadar gördüğümüz en kötü fırlayışın çok daha ötesinde." değerlendirmesinde bulundu.

"BU İYİ BİR HABER DEĞİL"

ABD'de dün bir günde 50 bin 203 vaka ile salgında rekor seviyeye ulaşılmasının ardından, Fauci BBC'ye röportaj verdi.

Beyaz Saray Koronavirüsle Mücadele Görev Gücü üyesi de olan Fauci, ABD'deki salgında "kasvetli" günler yaşandığını vurgulayarak "Son günlerdeki Kovid-19 vaka artışı, bugüne kadar gördüğümüz en kötü fırlayışın çok daha ötesinde. Bu iyi haber değil" yorumunda bulundu.

YENİ VAKALARIN YARISINDAN FAZLASI 4 EYALETTE BULUNUYOR

Yeni vakaların yarısından fazlasının Arizona, California, Florida ve Teksas'ta görüldüğüne işaret eden Fauci, "Bu salgını kontrol altına almalıyız ya da ABD daha da büyük bir salgın riskiyle karşı karşıya kalır." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA