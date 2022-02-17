Amerika'da Salgınla Mücadelede Yeni Döneme Doğru - Haberler
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Amerika'da Salgınla Mücadelede Yeni Döneme Doğru

DailyMotion.com - Güncel
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Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezleri CDC, salgınla mücadele konusunda yeni bir kılavuz üzerinde çalıştığını açıkladı.

Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezleri CDC, salgınla mücadele konusunda yeni bir kılavuz üzerinde çalıştığını açıkladı. Beyaz Saray salgınla mücadele koordinatörü Jeffrey Zients de COVID'in yönetilebilir bir hastalık olduğu anlayışına doğru ilerlediklerini söyledi

DailyMotion.com - Güncel

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, Beyaz Saray, Güncel, Haberler

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