Amerika'da Salgınla Mücadelede Yeni Döneme Doğru

Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezleri CDC, salgınla mücadele konusunda yeni bir kılavuz üzerinde çalıştığını açıkladı. Beyaz Saray salgınla mücadele koordinatörü Jeffrey Zients de COVID'in yönetilebilir bir hastalık olduğu anlayışına doğru ilerlediklerini söyledi

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