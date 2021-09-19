AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ - Kuzey Karolina'da protesto
Protestocuların toplanması Ellerinde pankartlarla slogan atmaları Araçların korna çalarak protestoculara destek olması AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ - Yaklaşık 150 anti-mandat ve medyaya düşman protestocular, Vali Roy Cooper'ı görevden almak için destekçileriyle birlikte 18 Eylül 2021'de Raleigh,...
Protestocuların toplanması
Ellerinde pankartlarla slogan atmaları
Araçların korna çalarak protestoculara destek olması AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ - Yaklaşık 150 anti-mandat ve medyaya düşman protestocular, Vali Roy Cooper'ı görevden almak için destekçileriyle birlikte 18 Eylül 2021'de Raleigh, NC, Amerika Birleşik Devletleri'nde anayasal özgürlüklerin iadesi için toplanıyor.