AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ - Kuzey Karolina'da protesto

Protestocuların toplanması

Ellerinde pankartlarla slogan atmaları

Araçların korna çalarak protestoculara destek olması AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ - Yaklaşık 150 anti-mandat ve medyaya düşman protestocular, Vali Roy Cooper'ı görevden almak için destekçileriyle birlikte 18 Eylül 2021'de Raleigh, NC, Amerika Birleşik Devletleri'nde anayasal özgürlüklerin iadesi için toplanıyor.