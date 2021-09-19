AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ - Kuzey Karolina'da protesto - Haberler
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AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ - Kuzey Karolina'da protesto

AA / Peter Zay - Haberler | Güncel

Protestocuların toplanması Ellerinde pankartlarla slogan atmaları Araçların korna çalarak protestoculara destek olması AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ - Yaklaşık 150 anti-mandat ve medyaya düşman protestocular, Vali Roy Cooper'ı görevden almak için destekçileriyle birlikte 18 Eylül 2021'de Raleigh,...

Protestocuların toplanması

Ellerinde pankartlarla slogan atmaları

Araçların korna çalarak protestoculara destek olması AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ - Yaklaşık 150 anti-mandat ve medyaya düşman protestocular, Vali Roy Cooper'ı görevden almak için destekçileriyle birlikte 18 Eylül 2021'de Raleigh, NC, Amerika Birleşik Devletleri'nde anayasal özgürlüklerin iadesi için toplanıyor.

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ - Kuzey Karolina'da protesto

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ - Kuzey Karolina'da protesto

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ - Kuzey Karolina'da protesto

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ - Kuzey Karolina'da protesto
AA / Peter Zay - Son Dakika Haberleri
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Haber: AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ - Kuzey Karolina'da protesto - Haberler
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