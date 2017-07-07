Amerika Bağımsızlık Günü Kutlamalarında Denizde İlişkiye Giren Dört Genç Tutuklandı.

New York'ta bulunan Cape Cod plajında 4 Temmmuz Amerika Bağımsızlık günü kutlamaları esnasında dört gen kalabalığın önünde cinsel ilişkiye girdi. Kalabalık ilişkiye giren gençlere tezahürat yaptı. Biri 17 diğerlerinin 18 yaş üstü olan dört genç kamu ahlakına aykırı davranmak suçundan polis tarafından göz altına alındıktan sonra tutuklandı. Gençler mahkeme binasından çıkaırlırken yüzlerini elleri ile kapattılar. Yaşları 18 üstü olan gençlerin ismi açıklanırken 17 yaşındaki gencin ismi ismi ise açıklanmadı.

Polis raporuna göre, plajda bulunan can kurtaran sahilden yaklaşık yüz metre mesafede dört gencin cinsel ilişkiye girdiğini görünce olayı dedektiflere rapor etti. Olay yerine gelen dedktifler 4 kişinin cinsel ilişkiye girdiğini ve etrafta bulunan kişilerin ilişkiye giren gençlere tezahürat yaptıklarını gördü.



