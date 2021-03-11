Amcalarından iki yeğenine kanlı pusu: Genç kadın ve ağabeyi hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Amcalarından iki yeğenine kanlı pusu: Genç kadın ve ağabeyi hayatını kaybetti

11.03.2021 17:56 | Son Güncelleme: 11.03.2021 18:28

Sultanbeyli'de otomobil içerisindeki iki kardeşe amcaları tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Kurşunların hedefi olan genç kadın olay yerinde hayatını kaybederken, ağabeyi ise kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Saldırgan şahsın olay yerinden kaçışı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

-Fatih Mahallesi Üstün Sokakta saat 15.30 sıralarında meydana gelen olayda; Nusret Elitaş ile yeğenleri Emrah ve Seher'in arası alacak verecek meselesi yüzünden bozuktu. Nusret Elitaş, sokakta otomobillerine binmek üzere olan yeğenleri Emrah Elitaş (30) ve Seher Elitaş (27) kardeşlere silahla ateş açtı. Saldırgan amca olay yerinden kaçarken ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Seher Elitaş, olay yerinde hayatını kaybetti. Ağabeyi Emrah Elitaş ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Polis kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

SALDIRGAN AMCANIN KAÇTIĞI ANLAR KAMERADA

Saldırgan amcanın kaçış anı ve olay sonrası yaşananlar cep telefonu kameralarına yansıdı. Saldırganın çay içtiği kahvehanenin sahibi, "İki sefer geldi çay içti içeride. Ondan sonra bir arkadaşım var dışarıda çay alacağım dedi. Kamyonette arkadaşımız çalışıyor dedi. 4 el silah sesi duydum. 3'ü peş peşe geldi. Biri sonra geldi. Vurdu gitti adam.ö dedi.

Amcalarından iki yeğenine kanlı pusu: Genç kadın ve ağabeyi hayatını kaybetti

GÖRGÜ TANIĞI OLAY ANLARINI ANLATTI

Bir mahalle sakini ise, "Evde oturuyordum. 3 el silah sesi geldi. Maytap atıyorlar sandım. Camdan kafamı uzattım. Bir baktım kalabalık oldu. Oraya gittim. Gittiğimde vuran gitmişti. Kız duvar dibindeydi. Oğlan arabanın içindeydi. Yaşıyordu. Çok iyi insanlardı. Bunun böyle olacağını tahmin etmiyordum. 30 yıldır komşum onlar benim. Söylenene göre amcaları yaptı. Aralarında ne var ne yok bilmiyorum." diye konuştu.

Amcalarından iki yeğenine kanlı pusu: Genç kadın ve ağabeyi hayatını kaybetti
Amcalarından iki yeğenine kanlı pusu: Genç kadın ve ağabeyi hayatını kaybetti
Amcalarından iki yeğenine kanlı pusu: Genç kadın ve ağabeyi hayatını kaybetti
Haber Yorumları (7)
DİLEK: Muhtemelen mal davasıdır. Tanrı, kimsenin gözünü mal hırsıyla kör etmesin. Ölenlere Tanrı''dan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun.
Cevap Yaz 1 5 Yayından Kaldır
CESUR: tanrı ?
Yayından Kaldır
MEDYA UZMANI: ÜLDÜRMEK BU KADAR BASIT OLMAMALI ARKADAŞ NOLUYO FİLM SETİNDE MIYIZZ
Cevap Yaz 1 11 Yayından Kaldır
Tüm 7 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Hulusi Akar Pervin Buldan Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu
Magazin Demet Akbağ Bülent Ersoy Aleyna Tilki Yılmaz Erdoğan
Spor Erol Bulut Fatih Terim Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Amcalarından iki yeğenine kanlı pusu: Genç kadın ve ağabeyi hayatını kaybetti - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.3.2021 23:36:56. #1.14#
title